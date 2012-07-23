سومین نگارش اسماء الهی در اراک برگزار می شود

محسن غلامی در گفتگو با خبرنگار مهردر اراک اظهارداشت: این ورک شاپ در اواسط ماه رمضان با حضور اساتید، هنرجویان و علاقمندان این رشته گرافیکی در حوزه هنری استان مرکزی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه ورک شاپ تایپوگرافی اسماء الهی برای سومین بار برگزار می شود، اظهار داشت: تفاوت عمده ورک شاپ پیشِ رو با دو ورک شاپ گذشته در خلق اثر اساتید است.

غلامی افزود: اساتید گرافیک استان در این ورک شاپ ها حضور یافته و به خلق اثر می پردازند که این امر موجب می شود هنرجویان علاوه بر بازدید آثار در یک روند آموزشی مناسب قرار گیرند.

مسئول واحد هنرهای تجسمی در خصوص هنر تایپو گرافی گفت: تایپو گرافی نگاه خلاقانه به حروف و نوشتار در بیان مفهومی و جذاب یک اثر گرافیکی دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر کارگاه های آموزشی تایپو گرافی به صورت هفتگی در حوزه هنری استان برگزار می شود و تاکنون مچموعه هایی از هنرمندان این بخش در قالب کارت پستال توسط حوزه هنری استان مرکزی به چاپ رسیده است.

غلامی در پایان گفت: برگزاری ورک شاپ خوشنویسی و تذهیب نیز از دیگر برنامه های واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری استان مرکزی است.