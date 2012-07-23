تمهیدات جدید برای بیمه ۷ میلیون موتورسیکلت اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد کریمی در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه موتور سیکلت سواران می توانند با پرداخت مبلغ اندکی بیمه شوند، گفت: داشتن بیمه شخص ثالث در کنار رعایت ضوابط و مقررات راهنمایی و رانندگی و استفاده از کلاه ایمنی می تواند موتورسیکلت را نیز به یک وسیله نقلیه امن مبدل کند.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران اظهار داشت: رسانه ها در کنار امر خطیر اطلاع رسانی، بار سنگین فرهنگ سازی را نیز به دوش می کشند و برای حل معضل ۷ میلیون موتورسیکلت فاقد بیمه شخص ثالث باید تمام قد به میدان بیایند.

وی با ابراز تاسف از حوادث متعدد موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه، افزود: این عزیزان باید بدانند که تبعات این سهل انگاری نخست گریبان خودشان را می گیرد و سپس خانواده و جامعه را با مشکلات بسیاری روبرو می کند.

کریمی تاکید کرد: متاسفانه تصادفات مربوط به موتورسیکلت در ایران خیلی چشمگیر است و به همین خاطر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران طرح و برنامه های موثری را در این حوزه در دست اقدام دارد.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران از تردد ۷ میلیون موتورسیکلت فاقد بیمه نامه در کشور خبر داد و افزود: بر اساس ماده ۱۹ بیمه شخص ثالث، پلیس راهنمایی و رانندگی موظف است از تردد موتورسکلت های فاقد بیمه نامه جلوگیری کند که خوشبختانه با تعامل خوبی که بین ما، دستگاه قضایی و پلیس وجود دارد این امر جدی تر گرفته خواهد شد.

وی از بخشش جرایم بیمه ای موتورسیکلت سواران تا سقف ۷۵ درصد خبر داد و افزود: در حال حاضر دارندگان موتور سیکلت می توانند با تمهیداتی که از سوی بیمه مرکزی و شرکت های بیمه گر صورت گرفته، وسیله نقلیه خود را با هزینه ای ناچیز بیمه کنند.