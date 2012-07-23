به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان نمایشگاهی از آثار تصویرسازی نسرین سیاحی در محل نگارخانه سوره حوزه هنری استان گلستان واقع در خیابان اول لشگر، فردوسی نهم برپا شد.



مدیر روابط عمومی حوزه هنری استان گلستان عصر دوشنبه در حاشیه این نمایشگاه گفت: آثار ارائه شده در این نمایشگاه با موضوع داستان حضرت ابراهیم(ع) در قرآن کریم است که با ظرافت و زیبایی خاصی در معرض دید قرار گرفته است.

دانیال کلاهدوزی در ادامه از کلیه علاقمندان خصوصاً خانواده‌ها جهت بازدید از این نمایشگاه دعوت کرد و افزود: نسرین سیاحی دارای مدرک کاردانی از آموزشکده فنی و حرفه‌ای مائده است و از جمله هنرمندانی است که در واحد تجسمی این مرکز حضور مستمر و فعالی داشته و از جلسات و کارگاه‌های واحد تجسمی نیز بهره مناسبی برده است.

این نمایشگاه همه روزه از ساعت 8 صبح الی 18 عصر برای بازدید عموم دایر است.



برگزاری جشنواره ادبی از گلستان من



جشنواره ادبی فصل تابستان با عنوان "از گلستان من" در رشته های شعر، ترانه، داستان و طنز برگزار می‌شود.



مسئول واحد آفرینشهای ادبی حوزه هنری گلستان گفت: حداکثرسن شرکت کنندگان 30 سال بوده و مهلت ارسال آثار نیز 15 شهریورماه در نظر گرفته شده است.

حسین عبدی در ادامه افزود: هنرمندان می‌توانند آثار خود را به همراه یک قطعه عکس و رونوشت کارت ملی به نشانی گرگان - خیابان اول لشگر - فردوسی نهم - حوزه هنری گلستان - دبیرخانه جشنواره ادبی "از گلستان من" ارسال و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 01712239410 داخلی 3 تماس حاصل نمایند.

وی افزود: حوزه هنری حق هرگونه استفاده را از آثار دریافتی را برای خود قائل است و به سه اثر برگزیده در هر رشته نیز جوایز نقدی به همراه لوح تقدیر اهداء خواهد کرد.

کسب مقام اول هنرمند گلستانی در جشنواره شعر و داستان جوان

قاسم بای از هنرمندان حوزه هنری استان گلستان موفق شد مقام اول در بخش شعر کلاسیک "با موضوع انقلاب" جشنواره شعر و داستان جوان سوره را کسب نماید.



معاون فرهنگی، هنری حوزه هنری گلستان گفت: قاسم بای از هنرمندان متعهد و پرتلاش واحد آفرینش‌های ادبی این مرکز است و تاکنون نیز در جشنواره‌های مختلف مقام‌های متعددی کسب نموده است.

حسین عبدی در ادامه افزود: جشنواره شعر و داستان جوان سوره هر ساله در یکی از استانهای کشور برگزار می‌شود که در این دوره نیز این رویداد ادبی به میزبانی استان آذرباییجان غربی و در شهر ارومیه برگزار شد.

دهمین جشنواره شعر و داستان جوان سوره شامل پنج بخش شعر نو، کلاسیک و کودک و نوجوان و همچنین داستان کودک و نوجوان و بزرگسال بود.