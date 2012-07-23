به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که علیرضا صالحی، رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال صبح امروز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر از احتمال بخشش یک جلسه از محرومیت هواداران پرسپولیس از حضور در ورزشگاه خانگی خبر داده بود اما در پایان نشست عصر امروز کمیته استیناف با این تخفیف مجازات مخالفت شد.

براساس تصمیم کمیته استیناف فدراسیون فوتبال، هواداران پرسپولیس از حضور در دو بازی خانگی این تیم محروم هستند و با وجود اینکه درخواست پرسپولیس منطقی بوده اما به دلیل اینکه این تیم فصل گذشته 6 بار از سوی تماشاگرانش مرتکب تخلفاتی شده بود، کمیته استیناف با بخشش این دو جلسه مخالفت کرد.

به این ترتیب دیدارهای پرسپولیس برابر فجرسپاسی شیراز و صبای قم در هفته‌های دوم و چهارم لیگ برتر بدون حضور تماشاگران این تیم برگزار خواهد شد.

به دنبال حوادثی که در دیدار پرسپولیس - داماش گیلان در یازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر رخ داد و محمود رفیعی، داور مسابقه بازی را نیمه کاره رها کرد، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن جریمه دو تیم نتیجه بازی را 3 بر صفر به سود تیم داماش اعلام کرد و رای به کسر 2 امتیاز از تیم پرسپولیس داد اما پس از آن کمیته استیناف کسر امتیاز از تیم پرسپولیس را به دو جلسه محرومیت این تیم از حضور هوادارانش در دوبازی خانگی در هفته‌های آغازین دوازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر تبدیل کرد.