راه اندازی پایانه اتوبوسرانی البرز در ایستگاه مترو محمد شهر کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد کیانی با اعلام این خبر افزود: با بهره برداری از این پایانه، خطوط اتوبوسرانی که مسیرهای جنوبی کرج را پوشش می دهند از محل استقرار کنونی واقع در خیابان منتهی به امامزاد حسن(ع) به پایانه اتوبوسرانی البرز، جنب اتوبان و ایستگاه متروی محمدشهر منتقل می شوند.

وی اظهارداشت: در این راستا خطوط اتوبوسرانی ماهدشت، صفادشت، محمدشهر، اشتهارد، ولد آباد و زیبادشت برای مسافرگیری در پایانه اتوبوسرانی البرز مستقر می شوند.

این مسئول با بیان اینکه، اتوبوس های خطوط عنوان شده در حال حاضر در حاشیه خیابان منتهی به امامزاده حسن (ع) اقدام به مسافرگیری می کنند، بیان کرد: این روند جابجایی مسافر با توجه به اینکه، اتوبوس ها در یکی از مرکزی ترین نقاط شهر مسافرگیری می کنند، از علت های ایجاد ترافیک است.

نمایشگر شهری در سطح مناطق 12 گانه کرج نصب می شود



سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری کرج از تصویب کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر به منظور نصب 21 نمایشگر شهری در مناطق 12 گانه این کلانشهر خبرداد.



حسین صدرایی افزود: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته، در هر منطقه به طور میانگین دو نمایشگر شهری نصب می شود.

وی با تاکید بر ارائه موضوعات فرهنگی و اجتماعی بیان کرد: مضامین مشخص شده برای پخش نمایشگرها شامل موضوعات فرهنگی، اجتماعی و آموزش شهروندی می باشد.

این مسئول هدف از اجرای این طرح را ارتقاء امور فرهنگی ذکر و عنوان کرد: نمایش مسائل مربوط به امور فرهنگی و شهروندی از دلایل مهم تصویب نصب و اجرای 21 نمایشگر شهری است.



اجرای آزمایشی طرح ناحیه محوری در منطقه 11 کرج



مدیر منطقه 11 شهرداری کرج از اجرای آزمایشی طرح ناحیه محوری در این منطقه خبرداد.



سعید حسنی افزود: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته اجرای طرح ناحیه محوری از منطقه 11 آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت بحث ناحیه محوری عنوان کرد: برای اجرای پایلوت طرح ناحیه محوری چهار ناحیه برای منطقه 11 پیش بینی شده است.

این مسئول در خصوص زمان اجرای طرح ناحیه محوری بیان کرد: این طرح در آینده نزدیک در منطقه اجرایی می شود.

حسنی اظهارداشت: با آغاز بکار ناحیه در این منطقه، همه امورات مربوط به خدمات شهری به صورت مستقل زیر نظر این ناحیه انجام می شود



پلمپ اماکن آلوده خرید و فروش ضایعات در منطقه 1 کرج



مدیر عامل سازمان پسماند شهرداری کرج از پلمپ اماکن آلوده خرید و فروش ضایعات در منطقه 1 شهرداری خبر داد.



همایون رضا مدنی اجرای این طرح را در راستای طرح مبارزه با فروشندگاه ضایعات در سطح شهر کرج عنوان کرد.

این مسئول ادامه داد: اجرای طرح پلمپ مکان های آلوده به خرید و فروش ضایعات به وسیله نیروهای سازمان پسماند شهرداری کرج در منطقه 1 بخش اسلام آباد و با همکاری نیروهای انتظامی و همکاران شهرداری آن منطقه انجام شد.

وی افزود: در این عملیات همچنین نیروهای گشت سازمان مدیریت، کنترل نظارت منطقه 1 حضور داشتند و در نهایت پلمپ 41 مورد محیط های آلوده خرید و فروش ضایعات انجام شد



حقوق رانندگان خودروهای حمل زباله تا فردا پرداخت می شود



مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری کرج از پرداخت حقوق معوقه کارگران و رانندگان خودروهای حمل زباله تا روز آینده خبر داد.



الله بخش دودانگه در پاسخ به مشکلات کارگران و رانندگان خودروهای حمل زباله این کلانشهر که از اول سال جاری تاکنون حقوق دریافت نکرده اند، اظهار داشت: طبق برنامه ریزی مقرر شده است که در چند روز آینده اقدامات لازم برای پرداخت حقوق این افراد انجام شود.

وی افزود: البته از ابتدای سال جاری به صورت علی الحساب مبلغی به این افراد پرداخت شده است.

این مسئول عنوان کرد: یکی از دلایلی که پرداخت حقوق کارگران به تعویق افتاد، دیر منعقد شدن قراردادها است که موجب بروز این مشکل شده است.





اتمام 90 درصد عملیات آسفالت در جاده محمد شهر کرج



مدیر منطقه 9 شهرداری کرج از انجام 90 درصد عملیات آسفالت در جاده محمد شهر خبر داد.



حسن مدیر روستا این اقدام را حاصل تلاش حوزه عمران منطقه 9 شهرداری کرج عنوان و ذکر کرد: عملیات آسفالت در جاده محمد شهر پی از زیر سازی و تراش در این جاده انجام شده است.

این مسئول با توجه به اهمیت رضایتمندی شهروندان از فضای مناسب شهر و شهرداری ها اظهار داشت: انجام این عملیات با توجه به مسیر پر تردد و یکی از مبادی مهم ورودی کرج موجب رضایت شهروندان و اهالی منطقه شده است.