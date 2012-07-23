برگزاری کارگاه جریان شناسی شعر معاصر ایران در شاهرود

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش های راه یافته به جشنواره استانی تئاتر ماه در کارگاه های تخصصی حوزه هنری استان سمنان مورد بازبینی و اصلاح قرار می گیرند.

در این کارگاه ها که به همت دفتر هنرهای نمایشی حوزه هنری استان سمنان و با حضور آرش دادگر نویسنده، بازیگر و کارگردان مطرح کشور برگزار می شود نمایش های راه یافته از شهر های سمنان، شاهرود، دامغان، گرمسار، سرخه و در جزین به بخش اول جشنواره استانی تئاتر ماه مورد بازبینی و اصلاح قرار می گیرند تا با کیفیت بالاتر در این جشنواره به رقابت بپردازند.

فراخوان اولین جشنواره استانی تئاتر ماه که با موضوعات انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، اخلاق و خانواده ( با نگاهی به زندگی حضرت فاطمه (س) و امام علی(ع)، بیداری اسلامی، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و آزاد دینی در اردیبهشت ماه سال جاری منتشر شد با استقبال شایسته نویسندگان و هنرمندان تئاتر در استان سمنان، 38 اثر در بخش های صحنه ای، کودک و نوجوان و خیابانی به دبیرخانه جشنواره رسید.

جشنواره استانی تئاتر ماه از 2 الی 5 شهریور سالجاری در سمنان، جشنواره منطقه ای نیز از 15 شهریور تا 5 مهر در اصفهان و زمان برگزاری جشنواره کشوری تئاتر ماه از 21 تا 30 مهر سالجاری در تهران است.

شایان ذکر است آرش دادگر نویسنده وکارگردان و مدرس تئاتر در دانشگاه هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی تهران است و دارای تحصیلات کارشناسی نمایش با گرایش بازیگری از دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی تهران و کارشناسی ارشد کارگردانی از دانشگاه تربیت مدرس است.

برگزاری کارگاه جریان شناسی شعر معاصر ایران در حوزه هنری شاهرود

کارگاه "جریان شناسی شعر معاصر ایران" با هدف بررسی حرکت شعر در صد سال اخیر در ایران با حضور نویسندگان، شاعران و سایر علاقمندان در حوزه هنری شاهرود برگزار می شود.

این کارگاه آموزشی، توسط سید محمد رضا طبسی روزهای سه شنبه هر هفته از ساعت 17 تا 19 در محل حوزه هنری شاهرود تدریس می شود.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر، ثبت نام و حضور در کارگاه می توانند به نشانی حوزه هنری شاهرود واقع در خیابان امام خمینی(ره)، خیابان فروغی مراجعه و یا با شماره تلفن 2231418 تماس حاصل نمایند.

برگزاری اتاق فکر عکاسی در حوزه هنری سمنان

اتاق فکر عکاسی با حضور هنرمندان و اعضای خانه عکاسان حوزه هنری استان سمنان در محل حوزه هنری سمنان برگزار شد.

در این نشست که به منظور بررسی برنامه های خانه عکاسان حوزه هنری استان سمنان در سال جاری برگزار شد اعضاء، به تبادل نظر و بحث و گفت و گو پرداختند.

تهیه خبرنامه، افزایش دانش و اطلاعات تخصصی اعضاء، آشنایی با تازه ترین پیشرفت ها در حوزه عکاسی، حضور جدی و فعال هنرمندان عکاس در کارگاه ها و اردوهای عکاسی و رشد و پیشرفت هنر عکاسی در استان سمنان از جمله موضوعاتی بود که در این نشست مطرح شد.

شایان ذکر است: این کارگاه عکاسی، سه شنبه هر هفته از ساعت 17 الی 19 در حوزه هنری استان سمنان برگزار می شود.