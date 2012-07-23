به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، کانال 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارشی از "جرج فریدمن" تحلیلگر برجسته آمریکایی پخش کرد.

فریدمن در این باره گفت: انتخاب سرسخت ترین افسر سوری به عنوان وزیر دفاع و شخصی که الجاسم(منظور فهد الجاسم الفریج) نامیده می شود در واقع به مفهوم اعلام جنگ تمام عیار از سوی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بود.

این تحلیلگر آمریکایی افزود: الجاسم مرا یاد ژنرالهای آلمانی می اندازد که برای هر لحظه جنگ تاکتیک جدیدی عرضه می کنند و به سخت کوشی معروف بودند.

فریدمن بیان کرد: رئیس جمهوری سوریه به نیروهای مسلح خود دستور داده است که به شورش در اسرع وقت پایان دهند، کمیته جدید امنیت استراتژیکی تعیین کرده است، نیروهای موشکی را در حال آماده باش کامل قرار داده است، نخبگان مراکز پژوهشی را فرا خوانده و آنها هم اکنون در مراکز کار جدید خود هستند.

این تحلیلگر آمریکایی می افزاید: غرب باید فورا خود را برای جنگ آینده که به نظر من حتمی است تجهیز کند. نباید رهبران سوریه را دست کم گرفت به ویژه اینکه آنها در جنگ دشوار تر یعنی جنگ دیپلماتیک و استراتژیک پیروز شده اند.

وی بیان کرد: پیروزی در جنگ نظامی به ویژه با توجه به ارتش استشهادی که فقط به پیروزی و نبرد تا آخرین قطره خون می اندیشد برای سوری ها آسانتر است.

شایان ذکر است "داود راجحه" وزیر دفاع سوریه به همراه معاونش در یک اقدام تروریستی که گروههای مورد حمایت غربی ها و رژیمهای عربی همسو مرتکب شدند، در ساختمان امنیت ملی سوریه در دمشق کشته شدند.