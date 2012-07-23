به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه ریزی مسئولان برگزاری ستاد یادواره شهدای منطقه آذر قم، سی و یکمین دوره رقابت های فوتسال جام رمضان به یاد این شهدای گرانقدر هشت سال دفاع مقدس از امشب رسما آغاز خواهد شد.



صعود دو تیم برتر هر گروه به مرحله دوم فوتسال شهدای آذر



این در حالی است که با پایان مهلت ثبت نام از تیم های علاقمند به شرکت در جام سی و یکم قدیمی ترین رقابت های فوتسال ماه مبارک رمضان در قم، قرعه کشی این رقابت ها با حضور 32 تیم به انجام رسید و مدعیان حریفان خود را شناختند.



تیم های شرکت کننده در سی و یکمین دوره مسابقات فوتسال جام رمضان یادواره شهدای منطقه آذر قم در مرحله مقدماتی این دوره، بازی های خود را در هشت گروه چهار تیمی برگزار می کنند و از هر گروه دو تیم به مرحله بعد رقابت ها راه می یابد.



جام سی و یکم در حالی آغاز می شود که سال گذشته در چنین ایامی، چهره قهرمان سی امین دوره رقابت های فوتسال جام رمضان یادواره شهدای آذر قم با برگزاری مسابقه نهایی مشخص شد و طی آن تیم فوتسال شهید جعفری زاده موفق به کسب مقام قهرمانی این دوره شد.



تیم شهید جعفری زاده قهرمان جام سی ام



بعد از انجام دیدارهای مرحله گروهی و دور نخست مرحله حذفی، دیدارهای مرحله سوم مسابقات فوتسال جام رمضان یادواره شهدای آذر قم نیز به پایان رسید و طی آن چهار تیم حاضر نیمه نهایی برای کسب عنوان قهرمانی جام سی ام مشخص شدند و در پایان رقابت آنها نیز تیم قهرمان مشخص شد.



در حالیکه در مرحله چهارم تیم های مدعی همچون پارچه سرای یاس، شهید صحرایی، هیئت الغدیر، تاران، هلال اسپرت، شهید جعفری نژاد، قالیشویی زیتون و پارسا حضور داشتند، این مرحله از مسابقات با معرفی تیم های راه یافته به نیمه نهایی به پایان رسید.



بدین ترتیب تیم های فوتسال شهید جعفری زاده، قالیشویی زیتون، پارسا و شهید صحرایی موفق به کسب جواز حضور در مرحله نیمه نهایی شدند که در جدال آنها در نیمه نهایی چهره تیم های صعود کنند به فینال مسابقات نیز مشخص شد.



بعد از اینکه در مرحله نیمه نهایی این دوره از مسابقات تیم های فوتسال شهید جعفری زاده و قالیشویی زیتون با کسب برتری مقابل تیم های فوتسال شهید صحرایی و پارسا جواز صعود به دیدار نهایی را کسب کردند، چهارشنبه شب در مصاف این دو تیم در مسابقه نهایی، تیم فوتسال شهید جعفری زاده موفق به کسب عنوان قهرمانی شد.



سالن ورزشی مریم قم میزبان مدعیان قهرمانی در جام سی و یکم



دیدار نهایی این مسابقات بین تیم های شهید جعفری زاده و قالیشویی زیتون در حضور پر تعداد تماشاگران حاضر در سالن ورزشی مریم منطقه آذر قم و مسئولان ورزش قم برگزار شد و طی آن تیم شهید جعفری زاده با کسب برتری مقابل زیتون قهرمانی این دوره از مسابقات را به خود اختصاص داد.



پیش از برگزاری بازی نهایی و تعیین تیم قهرمان جام سی ام فوتسال شهدای آذر قم، تیم های فوتسال شهید صحرایی و پارسا در دیدار رده بندی برابر یکدیگر قرار می گیرند تا از بین آنها تیم سوم این دوره از مسابقات هم شناخته شود که این عنوان نیز به تیم شهید صحرایی رسید.



مسئولان برگزاری سی و امین دوره رقابت های فوتسال جام رمضان یادواره شهدای منطقه آذر قم در پایان 30 شب برگزاری این رقابت ها ضمن تقدیر از تیم های برتر، عوامل برگزاری و داوران قضاوت کننده، از تیم پارس چهارمین تیم این دوره از مسابقات نیز به عنوان تیم اخلاق تقدیر کردند، ضمن اینکه تیم های برتر جوایز و هدایای خود را از دست مسئولان استانداری و اداره کل ورزش و جوانان قم دریافت کردند.



حضور تماشاگران در سالن مسابقات رایگان است



برای تماشای جام سی و یکم، حضور در سالن ورزشی مجموعه فرهنگی ورزشی مریم در منطقه آذر به منظور تماشای مسابقات فوتسال جام رمضان یادواره شهید زین‌الدین و شهدای آذر قم برای تمامی علاقه‌مندان به فوتسال رایگان است و این بازی‌ها هر شب بعد از مراسم افطار پیگیری می‌شود.



این مسابقات در هشت گروه چهار تیمی به شکل دوره‌ای برگزار می‌شود که در پایان از هر گروه دو تیم راهی مرحله بعد می‌شوند، ضمن اینکه در ادامه مسابقات به صورت دو حذفی پیگیری می‌شود تا بدین‌ ترتیب به مراحل پایانی بازی‌های این دوره نزدیک شود.

