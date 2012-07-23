نادر محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: واحدهای تکمیل شده در سه مرحله و هر نوبت 10 هزار واحد به متقاضیان واگذار می شود و تا پایان امسال 30 هزار واحد به متقاضیان تحویل داده خواهد شد.



واگذاری مسکن در استان قزوین به روز می شود



مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین گفت: واگذاری مسکن به تمامی متقاضیان تا پایان امسال در این استان به روز می شود.



محمد زاده تصریح کرد: هم اکنون عملیات ساخت بیش از 51 هزار واحد مسکونی مهر در استان قزوین در دست اجراست و طبق برنامه ریزی صورت گرفته واگذاری مسکن در استان قزوین تا پایان سال 1391 به روز شده و متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انجام تشریفات اداری مسکن خود را تحویل بگیرند.





وی تعداد واحدهای مسکونی موجود در استان را 200 هزار واحد اعلام و اضافه کرد: هم اکنون 25 درصد از مجموع واحدهای مسکونی کل استان در دست ساخت است که با این حساب نیاز همه افراد فاقد مسکن برطرف خواهد شد که این موضوع نقش موثری در خارج شدن مسکن از کالای سرمایه ای و تبدیل شدن آن به کالای مصرفی و تنظیم بازار خواهد داشت.



مدیرکل راه و شهرسازی قزوین اظهارداشت: عملیات اجرایی مسکن مهر در استان قزوین با 15 هزار واحد مسکونی در قالب تعاونی ها آغاز شد که بخش اعظم آنها یا تحویل متقاضیان شده و یا در حال طی مراحل نهایی است که امیدواریم تا پایان نیمه اول امسال تحویل داده شود.



این مسئول یادآورشد: در مرحله بعدی پروژه های سه جانبه ساخت مسکن مهر شامل 16 هزار واحد در استان قزوین آغاز شد که عمده این واحدها هم اکنون در مرحله نازک کاری و سفت کاری است که انتظار داریم حدود 12 تا 13 هزار واحد آن تا پایان سال جاری و مابقی اوایل سال آینده واگذار شود.



محمد زاده با بیان اینکه ساخت مسکن مهر به صورت خود مالکی به طور مستمر در استان ادامه دارد گفت: هدف گذاری مسکن مهر برای اقشار متوسط به پایین جامعه بوده و افرادی که فاقد آورده اولیه باشند می توانند برای خانه دار شدن از نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد، بهزیستی و خیرین مسکن ساز کمک بگیرند.



محمدزاده ضمن تشریح برنامه های صنعتی سازی در پروژه مسکن مهر استان قزوین تصریح کرد: هم اکنون برای ساخت سنتی

200 میلیون ریال، نیمه صنعتی 220 میلیون ریال و صنعتی 250 میلیون ریال تسهیلات اعطا می شود که این موضوع تشویق مجریان برای صنعتی سازی و ساخت کارخانه هایی با تولید انبوه را در استان در پی داشته است.



به گفته محمدزاده هم اکنون 100 درصد پروژه های سه جانبه و در مجموع 65 درصد پروژه های مسکونی مهر در استان

قزوین به صورت صنعتی ساخته می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی قزوین در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برنامه های پیش بینی شده در زمینه بهسازی بافت

فرسوده اظهارداشت: هم اکنون در شهر قزوین 400 هکتار و در کل استان 600 هکتار بافت فرسوده وجود دارد که بخشش 75

درصدی عوارض و یک طبقه تراکم رایگان از سوی شهرداری و اعطای وام 200 میلیون ریالی از جمله مشوق های پیش بینی شده برای تسریع در نوسازی این بافت محسوب می شود.