به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سعادتی دوشنبه در جمع مدیران استان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه ملت ایران در برابر تحریمها واکسینه شده است، افزود: مسئولان و مردم موظفند با ایمان و انرژی بیشتر و قرار گرفتن در فضای کار و تلاش در بی اثر کردن تحریمها بکوشند.

وی همچنین از تشکیل کارنامه عملکرد بودجه ای برای مدیران دستگاههای اجرایی خبر داد و اظهارداشت: همه مدیران دستگاههای اجرایی موظفند با کمک نمایندگان بصورت متمرکز از سطوح ملی برای تخصیص بودجه پیگیری کنند.

استاندار گیلان گفت: در این زمینه برای هر مدیر دستگاه اجرایی کارنامه عملکردی تشکیل شده تا مشخص شود چقدر برای تحقق ردیف بودجه سال 90 تلاش کرده اند، این کارنامه عملکرد و بررسی تحقق شاخصها برای بودجه سال 91 نیز تشکیل می شود.

وی همچنین با اشاره به افزایش 33 درصدی بودجه اعتبارات عمرانی استانی افزود: در مرحله نخست از کل بودجه 221 میلیارد تومانی تملک داریی های استان 120 میلیارد تومان اختصاص می یابد، 21 میلیارد تومان از این اعتبارات در ردیف شاخصهای مناطق محروم است.

سعادتی ادامه داد: برای توزیع 80 میلیارد تومان باقیمانده نیز از طریق رایزنی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاههای اجرایی در شورای برنامه ریزی هفته آینده تصمیم گیری می شود.

وی همچنین با تاکید بر اینکه 90 درصد بودجه های عمرانی براساس شاخصهای تعیین شده بویژه اتمام مصوبات سفر رئیس جمهور و طرحهای نیمه تمام اختصاص می یابد، گفت: تا تکمیل طرحهای نیمه تمام فقط 10 درصد از بودجه تملک دارایی های استان امسال برای آغاز طرحهای جدید اختصاص می یابد و اولویت دستگاهها پایان بردن کارهای نیمه تمام است.

استاندار گیلان در ادامه به اجرا و بهره برداری 40 طرح بزرگ در قالب طرح مهر ماندگار با اعتبار هفت هزار و 500 میلیارد ریال تا پایان دولت دهم در این استان خبر داد و اعلام کرد: در حوزه راه اعتباری افزون بر 9 هزار میلیارد ریال برای راه آهن، 11 کیلومتر باقیمانده آزاد راه رشت - قزوین و چهار خطه کردن راه انزلی به آستارا در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه تلاش دشمنان برای تضعیف نظام اسلامی از طریق تشدید تحریمها طرحی شکست خورده است، افزود: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی می کوشند با اخلال در بازار و نظام اقتصادی کشور پیروزیهای بزرگ ملت ایران را در عرصه های مختلف کم رنگ جلوه دهند.

سعادتی با اشاره به اعتراف سیاستمداران غربی مبنی بر بی اثر بودن تحریمها علیه ایران اظهار داشت: ملت ولایتمدار و با بصیرت ایران اسلامی در مقاطع مختلف نشان دادند که پای دین، نظام، ولایت و ارزشها ایستاده اند و به یقین دشمنان با این تحریمها و توطئه ها راه به جایی نخواهند برد.

وی با اشاره به اقدامات ارزشمند دولت نهم و دهم در عرصه های مختلف تصریح کرد: گیلان از ظرفیت بالایی در بخش های مختلف برخوردار است که باید با بهره گیری از این توانمندیها برای توسعه و شکوفایی استان گام برداشته تا این خطه سرسبز به جایگاه واقعی خود برسد.

استاندار گیلان از اختصاص 400 میلیارد ریال برای احیای دو هزار و 200 آب بندان در گیلان اشاره کرد و افزود: پارسال 900 میلیارد ریال اعتبار برای بخش کشاورزی استان، 400 میلیارد ریال برای تجهیز آب بندان های استان و بیش از یک هزار و 500 میلیارد ریال برای پروژههای آب منطقه ای گیلان هزینه شده است.

وی عنوان کرد: در بخش مسکن مهر 10 هزار پروژه در گیلان هدف گذاری شده که شش هزار واحد آن تا پایان سال جاری تحویل متقاضیان می شود.

سعادتی از احداث 11 سد لاستیکی در استان خبرداد و افزود: پروژه بزرگ طرح آبرسانی به هزار روستای استان تاکنون 700 روستا عملیات اجرایی آن به اتمام رسید و برای 300 روستای باقیمانده نیز گامهای اساسی برداشته شده است.

وی یادآورشد: بودجه استان در بخش تملک دارایی سرمایه ای استان (عمرانی ) در سال جاری 221 میلیارد تومان است که این میزان نسبت به سال گذشته 33.2 درصد رشد داشته است.