فریبا نوروزیه در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با بیان اینکه در حال حاضر استان مرکزی دارای 44 مرکز فرهنگی ثابت، دو مرکز سیار و دو مرکز پستی است افزود: محفل انس با قرآن، بازدید از امام زاده ها و معرفی شخصیتشان، صبح شعر، خواندن نماز جماعت در تمامی روزهای این ماه در مرکز اراک و مراکز شهرستان ها اجرا خواهد شد.

وی اظهارداشت: در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 33 فعالیت در راستای ارتقای تربیتی و خلاقیتی بچه ها صورت می گیرد که کتابخوانی، معرفی شخصیت، معرفی و نقد کتاب، نمایش و برگزاری مسابقات و جشنواره های علمی، فرهنگی، ادبی و هنری از جمله آن هاست.



وی با اشاره به اینکه مراکز پستی و سیار باعث ایجار ارتباط بیشتر کودکان و نوجوانان روستایی با کانون شده اند گفت: مرکز پستی کانون به صورت رایگان کتاب ها و فراخوان های مسابقات را در اختیار روستاییان قرار می دهد.

نوروزیه گفت: هم اکنون مینی بوس هایی که به امکانات و قفسه‌های کتاب مجهز شده‌اند به روستاها مراجعه و با مستقر شدن در حیاط مدارس خدمات خود را به بچه‌ها ارایه می‌دهند.