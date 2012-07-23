سالانه 83 میلیون قطعه بچه ماهی قزل آلا در نهاوند تولید می شود

احد ظفری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شهرستان نهاوند دارای سراب های آبی بسیا است و در منطقه غرب کشور از لحاظ منابع طبیعی آب رتبه اول را دارد، گفت: همین امر باعث احداث سایت های پرورش ماهی فراوانی در این شهرستان شده است.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند ادامه داد: تولید 83 میلیون قطعه بچه ماهی قزل آلا در شهرستان نهاوند معادل تولید 20 درصد کشور است.

ظفری از راه اندازی سایت های پرورش ماهی کپور، آمور و آزاد در نهاوند خبر داد و اضافه کرد: به دلیل پتانسیلهای موجود، شهر نهاوند بعنوان شهر شیلات غیرساحلی کشور معرفی شده است.

وی گفت: در مجموع 53 مزرعه و سایت پرورش ماهی تولید و تکثیر بچه ماهی و ماهی قزل آلا را در شهرستان انجام میدهند که سه واحد از این سایت ها کار تولید و پرورش انواع ماهیهای آکواریمی و تزئینی را بر عهده دارند.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند اضافه کرد: روستای بابا قاسم نهاوند بعلت داشتن سایت های متعدد پرورش ماهی قزل آلا بعنوان روستای شیلاتی کشور انتخاب شده است.

ظفری یادآوری کرد: وجود آب پاکیزه و سرد و دائمی سراب های نهاوند و کیفیت پرورش ماهی نهاوند که در کشور از برترین هاست، احداث مزارع و سایت های پرورش ماهی در شهرستان نهاوند را افزایش داده است.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند اضافه کرد: در حال حاضر 380 نفر در عرصه شیلات در نهاوند به صورت دائمی مشغول به فعالیت هستند.