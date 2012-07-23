فتاح کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش کم و خشکسالی موجب شده است سطح آبهای زیر زمینی در این شهرستان به شدت کاهش یابد وموجب شده است شرایط کم آبی در این شهرستان به وجود آید.

وی بیان داشت: در حال حاضر دشت سفید دشت و دشت بروجن در این شهرستان به خاطر کاهش سطح آبهای زیر زمینی ممنوعه هستند.

کرمی ادامه داد: کاهش بارندگی بصورت برف در این شهرستان یکی از مهمترین عوامل کم آبی در این شهرستان است و همچنین برداشت های بی رویه آب از چاه های کشاورزی و...نیز عامل دیگر کم آبی است.

فرماندار بروجن اذعان داشت: فرهنگ سازی در خصوص مصرف بهینه آب در این شهرستان ضرورت دارد.

بروجن در فاصله 55 کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.