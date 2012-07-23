به گزارش خبرنگار مهر، طرح ضیافت اندیشه دانشجویی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان ویژه برادران عصر دوشنبه به مدت 15 روز در گرگان آغاز شد.



مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه علوم پزشکی گلستان در دانشگاه هدف ازبرگزاری این طرح را ایجاد بستر و فضای معنوی برای دانشجویان در ماه مبارک رمضان عنوان کرد.



حجت الاسلام حسین کوهستانی برگزاری کلاس های معارف با شیوه های نو، پرکردن اوقات فراغت دانشجویان در تابستان و ارائه برنامه های معنوی ، آموزشی و تفریحی را از دیگر اهداف برگزاری این طرح دانست.

وی اظهار داشت: طرح ضیافت اندیشه دانشجویی دانشگاههای استان ویژه برادران که از تاریخ 31 تیرماه با حضور 300 نفر از دانشجویان و اساتید برجسته و مجرب از قم ، تهران و استان به مدت 15 روز در محل مجموعه آموزشی فلسفی دانشگاه علوم پزشکی گلستان برگزار می شود.

وی گفت: دراین طرح دانشجویان با دوره های آموزش اخلاق اسلامی ، معارف و متون اسلامی آشنا و نیز برنامه های فوق برنامه فرهنگی و ورزشی برای آنان تدارک دیده شده است.

برگزاری کلاس آموزشی عفاف و حجاب

کلاس آموزشی با موضوع عفاف وحجاب و حلقه های صالحین با حضور کارشناسان و کارکنان ستادی در سالن همایش های مرکز بهداشت شهرستان بندرگز برگزار شد.

محمد حسینی سرپرست شبکه و رئیس مرکز بهداشت شهرستان بندرگز در این خصوص اظهار داشت : حجاب و عفاف به عنوان دو ارزش در جامعه بشری و بویژه جوامع اسلامی مطرح است.

وی اظهار داشت: همواره این دو واژه در کنار هم به کار برده می‌شوند. حجاب سنگری است محکم که زن را از نگاه مردان شیطان صفت مصون ومحفوظ نگه می دارد.

ویزیت رایگان طرح هجرت در بندرگر

تیم بسیج جامعه پزشکی شهرستان بندرگز در دومین روز از ماه مبارک رمضان بر اساس اجرای برنامه های طرح هجرت ، بیش از 40 نفر از کارکنان و کارآموزان فنی و حرفه ای شهرستان بندرگز را رایگان ویزیت کردند.

لازم به ذکر است بر اساس این طرح ساکنان روستاهای محروم شهرستان بندرگز به طور متوالی ویزیت رایگان می شوند.



لزوم مصرف صحیح آنتی بیوتیک ها

واحد اطلاع رسانی دارو وسموم معاونت غذا و دارو گلستان در خصوص نحوه صحیح مصرف آنتی بیوتیک ها طی اطلاعیه ای اعلام کرد: تمام آنتی بیوتیک ها باید در زمان مشخصی که توسط پزشک و داروساز برای بیمار توضیح داده شده، مصرف شوند.



این واحد از مردم خواست حتی اگردر اوایل دوره درمان بیماری احساس بهبودی کردند مصرف دارو را خودسرانه قطع نکنند زیرا در صورت عدم مصرف آنتی بیوتیک در زمان تعیین شده (توسط پزشک یا داروساز) و یا کامـــل نکردن دوره درمان (مصرف ناقص داروها)؛ اثر بــخشی آنتی بیوتیک ها کاهش یافته و میکروب ها از بیـن نمی روند که هیچ، مقاومت میکروبی نیز در بدن بیمار به وجود می آید.



آنتی بیوتیک ها باید دقیقا در زمان تعیین شده و به طور کامل طبق نسخه پزشک معالج استفاده شوند تا اثر بخشی داروها به بالاترین حد خود برسد.