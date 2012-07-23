به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا همدانیان در نشست فرصت‌های تجاری در کشور سیرالئون در اتاق بازرگانی اصفهان اظهار داشت: بخش دولتی و خصوصی استان با همکاری و همدلی باید زمینه حضور اقتصادی در سیرالئون را فراهم سازند و این قبیل فرصت‌ها تکرار شدنی نیست و در شرایط خاص اقتصادی توجه به بازارهای جدید می‌تواند بسیاری از مسائل اقتصادی و بیکاری را حل کند.

وی همکاری دولت با تشکل‌های اقتصادی به ویژه اتاق بازرگانی را عامل مهم در توسعه روابط اقتصادی با سایر کشورها دانست و ادامه داد: بخش خصوصی باید در تقویت روابط اقتصادی با سایر کشورها پیشقدم باشد.

معاون برنامه‌ریزی استاندار اصفهان از اختصاص اعتبارات بخش دولتی جهت حمایت از بخش خصوصی برای حضور فعال بازرگانی در سایر کشورها خبر داد و گفت: کشور سیرالئون با دارا بودن منابع غنی معدنی و زمین‌های حاصلخیز کشاورزی می‌تواند زمینه حضور فعالان اقتصادی اصفهان را فراهم سازد.

وی با اشاره به حضور فعال لبنانی‌ها و چینی‌ها در سیرالئون تصریح کرد: فعالان اقتصادی دو کشور با ایجاد هماهنگی و همدلی توانسته‌اند حضور فعال در بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه خدمات و معادن داشته باشند و ایران نیز می‌تواند با اتکا بر توانمندی بخش خصوصی در این کشور حضور و فعالیت داشته باشد.

همدانیان تاکید کرد: سیرالئون فرصتی است که اگر مورد توجه فعالان اقتصادی قرار نگیرد طی پنج سال دیگر نمی‌توان از این فرصت استفاده کرد.

وی افزود: ایجاد یک مرکز اقامتی برای ایرانیان در سیرالئون می‌تواند زمینه حضور فعالان اقتصادی در پروژه‌های اقتصادی این کشور را فراهم سازد و استانداری اصفهان آماده سرمایه‌گذاری 20 درصدی در این زمینه است.

معاون برنامه‌ریزی استاندار اصفهان همچنین از آمادگی استانداری اصفهان جهت حمایت مالی از سفر تجاری فعالان اقتصادی به سیرالئون برای بررسی فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری خبر داد.

خسرو کسائیان رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این نشست گفت: وجود منابع طبیعی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری سیرالئون بایستی مورد بررسی دقیق قرار گیرد و پیمانکاران حضور گسترده‌ای در پروژه‌های بزرگ این کشور پیدا کنند.

وی خرید هتل اقامتی را نیازمند توجه به موضوع بازاریابی آن دانست و تصریح کرد: خرید هتل باید براساس ظرفیت اقتصادی آن صورت گیرد.

سیرلئون بهترین پایگاه اقتصادی اصفهان در آفریقا است



سیدعبدالوهاب سهل آبادی نائب رئیس اتاق بازرگانی که از نزدیک از فرصت‌های اقتصادی سیرالئون دیدن کرده در این جلسه اظهار داشت: اصفهان برای حضور در آفریقا نیازمند یک پایگاه اقتصادی است و سیرالئون بهترین مکانی است که این ظرفیت را دارد.

وی تاکید کرد: این کشور در دو بخش پیمانکاری و خدمات فنی شدیدا نیازمند است و اصناف و تولیدکنندگان استان اصفهان می‌توانند حضور فعال در این کشور داشته باشند.

احمدرضا همتی دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی استان اصفهان در این نشست گفت: ایجاد مرکز خدمات خودرویی و هتل می‌تواند دومین گام موثر استان اصفهان در سرمایه‌گذاری اقتصادی در کشور سیرالئون باشد.

وی با اشاره به فعالیت شرکت سپاهان آفریک که نماینده اتحادیه در سیرالئون است، ادامه داد: برای خرید یا اجاره هتل و مرکز خدمات فنی چندین گزینه مورد بررسی قرار گرفته است و برای اتخاذ تصمیم به مئسولان و سرمایه‌گذاران استان ارائه می‌شود.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی استان اصفهان با اشاره به پایان ماموریت سفیر ایران در سیرالئون طی دو ماه آینده گفت: طی دو ماه آینده می‌توان جلساتی با حضور سفیر جدید و سابق ایران در سیرالئون و سفیر سیرالئون در ایران تشکیل و موضوعات را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.

وی سیرالئون را پایلوت ایران در جنوب آفریقا دانست و تاکید کرد: از این کشور می‌توان در سایر کشورهای آفریقایی حضور فعال اقتصادی داشت.

همتی فعالیت کشورهای لبنان و چین در سیرالئون را بسیار سریع و منسجم دانست و گفت: چین با خرید هتل‌های گردشگری علاوه بر ایجاد اقامتگاهی برای پیمانکاران چینی زمینه جذب توریست برای این کشور را فراهم ساخته است.

در پایان این جلسه مصوب شد که هیات تجاری از اصناف اصفهان از نزدیک فرصت‌های اقتصادی سیرالئون را بررسی کنند و همچنین خرید مرکز خدمات و هتل اقامتی مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد.