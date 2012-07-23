به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه در حاشیه بازدید از اردوی تیم ملی کشتی و وزنه برداری ایران اعزامی به المپیک لندن در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از جوانی به ورزش کشتی علاقمند بوده است، گفت : کشتی یکی از محورهای ورزش پهلوانی است که در آن سطوح روح و جسم به کار گرفته میشود.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت بالای ورزش کشتی و وزنهبرداری اشاره کرد و گفت: مردم بخصوص جوانان به این رشته علاقه فراوانی دارند و ما شاهد بودیم که در چند سال اخیر ورزشکاران با کسب مدالهای فراوان پاسخ مناسبی به مخاطبین خود دادند.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت : در دیدار امروز شاهد تمرینهای سخت کشتیگیران و وزنهبرداران برای رسیدن به وضعیت مطلوب بودیم و امیدواریم زحمت این ورزشکاران به ثمر بنشیند و با کسب مدالهای رنگارنگ موجب غرور ملی برای کشور شوند.
وی با بیان اینکه وزنهبرداران و ورزشکاران کشتی هماینک در شرایط آمادگی به سر میبرند گفت: باید به این ورزشکاران توجه ویژهای داشت و مسئولان حمایت خود را از آنان دریغ نکنند.
وی در پایان به نقش رسانه و خبرنگاران در اینگونه ورزشها اشاره کرد و گفت که رسانهها در شکوفایی ورزشها بسیار مؤثر هستند.
رئیس مجلس گفت: کشتی گیران المپیکی ما کار بسیار بزرگی انجام دادند که سهمیه المپیک را به دست آوردند امیدوار هستم که در مسابقات المپیک 2012 بتوانند دست پر از میدان خارج شوند و دل همه مردم ایران را شاد کنند؛ به همین دلیل جوایزی برای ملی پوشان المپیک، سرمربی و سرپرست تیم در نظر گرفتیم تا انگیزه آنان را برای کسب مدال در این عرصه مهم افزایش دهیم.
وی گفت : من به دلیل اینکه در دانشگاه به ورزش دو و میدانی و والیبال علاقه داشتم و همواره به طور جدی این ورزشها را دنبال میکردم، قول داده بودم که در میان ورزشکاران المپیکی حاضر شوم و به همین خاطر به خانه کشتی آمدم و از نزدیک عملکرد خوب آنها را شاهد بودم.
ضمن اینکه باید اشاره کنم که در بیلان عملکرد شش ماههای که از کشتی در اختیار من قرار داده شده بود نکات مثبت و رضایت بخشی به چشم میخورد که قابل تأمل بود.
لاریجانی همچنین در حاشیه بازدید از اردوی تیم ملی وزنهبرداری جمهوری اسلامی ایران اعزامی به بازیهای المپیک لندن در سالن تمرینهای تیم ملی وزنهبرداری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در هر دو گروه کشتی و وزنه برداری افراد برجستهای به چشم میخورد، بخصوص در تیم وزنهبرداری که نتیجه کاملا واضح است.
وی افزود: فرم بدنی کشتیگیران از درخشندگی و قهرمانی آنان برای ملت عزیزمان نوید میدهد.
رئیس مجلس با اشاره به سؤال نمایندگان از وزیر ورزش بخصوص درباره نقل و انتقالات گفت که نمایندگان باید اینگونه مسائل را در جلسهای با وزیر ورزش در میان بگذارند و مورد بررسی و توجه قرار دهند و طرح این سؤالات مفید است.
لاریجانی افزود: توجه نمایندگان مجلس نهم به ورزش بسیار زیاد بوده که این موضوع حائز اهمیت است.
وی در مورد نامههای فدراسیونهای مختلف به وزیر ورزش گفت: این گونه مسائل نباید پیش بیاید و از قبل باید پیشبینی شود تا این مناقشات ایجاد نشود.
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