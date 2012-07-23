به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه در حاشیه بازدید از اردوی تیم ملی کشتی و وزنه برداری ایران اعزامی به المپیک لندن در جمع خبرنگاران ‌با بیان اینکه از جوانی به ورزش کشتی علاقمند بوده است، گفت : کشتی یکی از محورهای ورزش پهلوانی است که در آن سطوح روح و جسم به کار گرفته می‌شود.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت بالای ورزش کشتی و وزنه‌برداری اشاره کرد و گفت: مردم بخصوص جوانان به این رشته علاقه فراوانی دارند و ما شاهد بودیم که در چند سال اخیر ورزشکاران با کسب مدال‌های فراوان پاسخ مناسبی به مخاطبین خود دادند.



رئیس مجلس شورای اسلامی گفت : در دیدار امروز شاهد تمرین‌های سخت کشتی‌‌گیران و وزنه‌‌برداران برای رسیدن به وضعیت مطلوب بودیم و امیدواریم زحمت این ورزشکاران به ثمر بنشیند و با کسب مدال‌های رنگارنگ موجب غرور ملی برای کشور شوند.



وی با بیان اینکه وزنه‌‌برداران و ورزشکاران کشتی هم‌اینک در شرایط آمادگی به سر می‌برند گفت: باید به این ورزشکاران توجه ویژه‌ای داشت و مسئولان حمایت خود را از آنان دریغ نکنند.



وی در پایان به نقش رسانه و خبرنگاران در اینگونه ورزش‌ها اشاره کرد و گفت که رسانه‌ها در شکوفایی ورزش‌ها بسیار مؤثر هستند.



رئیس مجلس گفت: کشتی گیران المپیکی ما کار بسیار بزرگی انجام دادند که سهمیه المپیک را به دست آوردند امیدوار هستم که در مسابقات المپیک 2012 بتوانند دست پر از میدان خارج شوند و دل همه مردم ایران را شاد کنند؛ به همین دلیل جوایزی برای ملی پوشان المپیک، سرمربی و سرپرست تیم در نظر گرفتیم تا انگیزه آنان را برای کسب مدال در این عرصه مهم افزایش دهیم.



وی گفت : من به دلیل اینکه در دانشگاه به ورزش دو و میدانی و والیبال علاقه داشتم و همواره به طور جدی این ورزش‌ها را دنبال می‌کردم، قول داده بودم که در میان ورزشکاران المپیکی حاضر شوم و به همین خاطر به خانه کشتی آمدم و از نزدیک عملکرد خوب آنها را شاهد بودم.



ضمن اینکه باید اشاره کنم که در بیلان عملکرد شش ماهه‌ای که از کشتی در اختیار من قرار داده شده بود نکات مثبت و رضایت بخشی به چشم می‌خورد که قابل تأمل بود.