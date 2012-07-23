به گزارش خبرگزاری مهر، منابع امنیتی عراق، آمار تلفات انفجارهای خونین امروز این کشور را 332 کشته و زخمی اعلام کردند.



بر اساس این گزارش، این منابع اعلام کردند 75 نفر در انفجارهای امروز کشته و 257 نفر دیگر زخمی شدند که در میان آنها افسران پلیس و اعضای شوراهای بیداری هم به چشم می خورند، این اقدامات خشونت آمیز از طریق خودروهای بمبگذاری شده، بمبهای دست ساز و چسبان و حملات مسلحانه در بغداد و برخی استانها رخ داده است .



منابع امنیتی عراق همچنین از کشف چهار دستگاه خودروی بمبگذاری شده و خنثی شدن بمبهای جاسازی شده در آن خبر دادند که جزئیات انفجارها به این شرح است :



بغداد



در بغداد، 32 نفر بر اثر انفجار شش دستگاه خودروی بمبگذاری شده و بمبهای دست ساز و چسبان درمناطق مختلف آن کشته و 88 نفر دیگر زخمی شدند.



استان نینوا



استان نینوا امروز شاهد کشته شدن چهار نفر از جمله سه سرباز ارتش و زخمی شدن شش نفر دیگر بر اثر انفجار یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در غرب موصل بود. دو نیروی پلیس هم براثر انفجار انتحاری در غرب موصل زخمی شدند، انفجار بمب در شرق موصل هم به زخمی شدن دو افسر ارتش و یک سرباز منجر شد، همچنین بر اثر حمله مسلحانه در غرب موصل یک غیرنظامی زخمی شد، نیروهای امنیتی هم توانستند چهار خودروی بمبگذاری شده را کشف و بمبهای جاسازی در آن را خنثی کنند.



استان الدیوانیه



در این استان، بر اثر انفجار بمب کارگذاشته شده در یک بازار شلوغ مردمی در مرکز الدیوانیه، شش نفر کشته و 24 نفر دیگر زخمی شدند.



استان کرکوک

انفجار پنج دستگاه بمبگذاری شده در مرکز کرکوک و شهر الدبس، هفت کشته و 26 زخمی به جا گذاشت که چهار نفر از آنها پلیس بودند.



همچنین بر اثر انفجار دو دستگاه خودروی بمبگذاری شده دیگر در کرکوک، یک نفر کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند.

استان واسط



نیروهای امنیتی عراق دو فرد مسلح را که یکی از آنها سوری الاصل است در داخل کارگاه ساخت بمبهای دست ساز دستگیر کردند.



استان دیاله



به گزارش مهر، در حمله مسلحانه به ایست بازرسی در ناحیه بهرز در جنوب بعقوبه، یک پلیس کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند، همچنین شش نفر از جمله دو کودک بر اثر انفجار بمب در جنوب بعقوبه زخمی شدند. انفجار خودروی بمبگذاری شده در شمال شرق بعقوبه هم چهار غیر نظامی را زخمی کرد. همچنین و غیر نظامی بر اثر انفجار سه دستگاه موتورسیکلت بمبگذاری شده در شمال شرق بعقوبه کشته و 13 نفر دیگر زخمی شدند.



همچنین پنج غیرنظامی بر اثر انفجار دو دستگاه خودروی بمبگذاری شده در نزدیک بیمارستانی در ناحیه بنی سعد کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند.

استان صلاح الدین



استان صلاح الدین امروز شاهد کشته شدن 14 سرباز و ارتش و زخمی شدن چهار سرباز در حمله افراد مسلح به یکی از مراکز ارتش بود.



همچنین دو عضو شورای بیداری در حمله مسلحانه در جنوب تکریت کشته شدند، انفجار خودروی بمبگذاری شده در جنوب تکریت به کشته شدن یک زن و زخمی شدن پنج نفر دیگر منجر شد. افراد مسلح همچنین دو خودروی بمبگذاری شده را در شهر بلد در جنوب تکریت منفجر کردند. همچنین بر اثر انفجار دو دستگاه خودروی بمبگذاری شده یکی در شهر طوزخورماتو در شرق تکریت و دیگری در نزدیکی مرکز جوانان الطوز، یک نفر کشته و 35 نفر دیگر زخمی شدند.

این در حالی است که تلویزیون سوریه در خبری فوری از افزایش آمار تلفات انفجارهای عراق به 107 کشته خبر داده است.