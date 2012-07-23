به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد اظهار داشت: ماه‌های رجب و شعبان مقدمه ورود به ضیافت الله و ماه رمضان است.

وی ادامه داد: به واسطه اهمیت ماه رمضان، پیامبر عظیم الشأن اسلام(ص) در آخرین جمعه ماه شعبان، بشارت ورود به ماه رمضان را داده‌اند.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان به دعای شعبانیه رسول خدا(ص) اشاره کرد و افزود: در این دعا آمده است، خداوندا به من توفیق بده تا توجهم را از همه چیز قطع کنم و فقط متوجه خدا شوم.

وی جملات رسول خدا(ص) را بهترین توصیف برای ماه رمضان دانست و گفت: پیامبر اسلام(ص) در توصیف این ماه آورده اند، رمضان والاترین ماه‌ها است، ایام آن والاترین ایام، شب‌های آن برترین شب‌ها و ساعات آن بهترین ساعات است که دعای شما در این ماه مستجاب است و خواب شما نیز عبادت محسوب می‌شود.

طباطبائی‌نژاد نزول قرآن در این ماه را عاملی برای افزایش عظمت این ماه ذکر و ادامه داد: به اعتقاد مفسران، قرآن به یکباره در شب قدر بر قلب پیامبر(ص) نازل شد و طی 23 سال به تدریج دستور اجرای آن برای ایشان نازل می‌شد.

وی تصریح کرد: حضرت محمد (ص) علت نام‌گذاری این ماه به نام رمضان را چنین ذکر کردند، این ماه را رمضان نامیدند چرا که خداوند در این ماه گناهان را می‌سوزاند.

امام جمعه اصفهان گفت: تمام ایام و مکان‌ها متعلق به خداست لیکن خداوند می‌خواهد به بندگانش ترحم کند لذا به برخی روزها و مکان‌ها ویژگی خاصی می‌دهد، در هفته یک روز را ( روز جمعه) مورد توجه قرار داده و در سال یک ماه را ( ماه رمضان) و در این ماه یک شب (شب قدر) را برگزیده است که در روایات آمده است اگر فردی در شب قدر گناهانش آمرزیده نشود تا ماه رمضان آینده نباید امیدی به مغفرت داشته باشد.

وی، مردم را به استفاده بهینه از اوقات این ماه دعوت و تصریح کرد: ماه رمضان ماه تقوی، رحمت و مغفرت است تا جایی که پیامبر اکرم(ص) فرموده‌اند، اگر مردم منافع و اهمیت ماه رمضان را می‌دانستند آرزو می‌کردند که تمام ایام، ماه رمضان باشد.

طباطبایی‌نژاد تاکید کرد: روزه‌داری صرفاً به معنای ترک خوردن و آشامیدن نیست بلکه روزه‌داری یعنی ترک تمام بدی‌ها و محرمات، ترک تمام آنچه میل و شهوت انسان به آن توجه دارد.

وی به روایتی از امیرمومنان علی(ع) اشاره کرد و گفت: افرادی هستند که روزه می‌گیرند اما نتیجه‌ای جز تشنگی و گرسنگی نصیبشان نمی‌شود.

امام جمعه اصفهان افزود: قبولی عمل یعنی تأثیر عمل لذا اگر بخواهیم عمل ما اثرگذار باشد باید گناه نکنیم، همانطور که دستور پزشک برای درمان یک بیمار دو وجه دارد یکی توصیه به کارهایی که باید انجام دهد و دیگری توصیه به کارهایی که نباید انجام دهد و سلامت بیمار مشروط به رعایت هر دو وجه آن است، انسان مومن نیز برای قبولی و اثرگذاری اعمالش باید ترک محرمات و گناه داشته باشد.

وی اضافه کرد: فلسفه روزه ایجاد تقوی است و تقوی یعنی پرهیز از زشتی‌ها و پلیدی‌ها که در این صورت انسان خود به خود به سمت خوبی‌ها سوق داده می‌شود.

طباطبائی‌نژاد در پایان از مردم خواست در این ماه پر خیر و برکت و رحمت برای رهایی تمام مسلمانان جهان از یوق استکبار جهانی دعا کنند.