به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در حالی که اتحادیه اروپا از بحران بدهی و مالی رنج می برد، کمیسیون اروپایی از دو برابر شدن کمک مالی این اتحادیه به مخالفان سوری خبر داد.

بر این اساس اروپایی ها به بهانه حمایت از آوارگان درگیریهای سوریه مبلغ 20 میلیون یورو دیگر در اختیار مخالفان نظام "بشار اسد" قرار می دهند.

"کریستالینا گئوگیوا" کمیسر وضعیت های بحرانی کمیسیون اروپا با اعلام این مطلب مدعی شد این کمک برای تهیه دارو و مواد غذایی برای آوارگان درگیریهای سوریه اختصاص می یابد.

این در حالی است که اعضای اتحادیه اروپا در نشست امروز خود در بروکسل تصمیم گرفتند تا طرح ممنوعیت ارسال سلاح به سوریه را شدت بخشیده و تحریمهای ضدسوری را افزایش دهند.

وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا همچنین تحریمهایی را علیه 26 نفر دیگر از اعضای دولت سوریه اعمال کردند که طبق آن دارایی این افراد در کشورهای اروپایی مسدود شده و ممنوعیت سفر در موردشان به اجرا در می آید.