۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۰۵

فرهادی نیا:

چشمه دیمه کوهرنگ به منطقه زیبای گردشگری تبدیل شده است

کوهرنگ - خبرگزاری مهر: بخشدار مرکزی کوهرنگ گفت: چشمه دیمه کوهرنگ در حال حاضر به یکی از زیباترین مناطق گردشگری شهرستان کوهرنگ تبدیل شده است.

ستار فرهادی نیا در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به پایان نختسین ماه تابستان و شروع دومین ماه تابستان گفت: سرسبزی  منطقه چشمه دیمه کوهرنگ  در حال حاضر بسیار زیبا است و آب بسیار سرد چشمه در فصل تابستانی خاطره به یادماندنی برای مسافران این منطقه ایجاد می کند.

وی تصریح کرد: زلالی آب چشمه در کنارسرسبزی کوهستان اطراف منطقه ویژه به وجود آورده است.

فرهادی نیا ادامه داد: آب این چشمه معدنی است و خاصیت درمانی دارد.

وی ادامه داد: در این منطقه  سرمایه گذاری های مناسبی در خصوص گردشگری شده است و هم اکنون این منطقه مجهز به پارکینگ، آلاچیق، سرویسهای بهداشتی و... است.

چشمه دیمه کوهرنگ در فاصله 101 کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.

