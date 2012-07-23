چشمه دیمه کوهرنگ به منطقه زیبای گردشگری تبدیل شده است

ستار فرهادی نیا در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به پایان نختسین ماه تابستان و شروع دومین ماه تابستان گفت: سرسبزی منطقه چشمه دیمه کوهرنگ در حال حاضر بسیار زیبا است و آب بسیار سرد چشمه در فصل تابستانی خاطره به یادماندنی برای مسافران این منطقه ایجاد می کند.

وی تصریح کرد: زلالی آب چشمه در کنارسرسبزی کوهستان اطراف منطقه ویژه به وجود آورده است.

فرهادی نیا ادامه داد: آب این چشمه معدنی است و خاصیت درمانی دارد.

وی ادامه داد: در این منطقه سرمایه گذاری های مناسبی در خصوص گردشگری شده است و هم اکنون این منطقه مجهز به پارکینگ، آلاچیق، سرویسهای بهداشتی و... است.

چشمه دیمه کوهرنگ در فاصله 101 کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.