تعداد کشته های تصادفات درون شهری همدان کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین طلایی ظهر دوشنبه در مصاحبه مطبوعاتی خبرنگاران با بیان اینکه بیشتر تعداد تلفات تصادفات درون شهری این استان به ترتیب مربوط به شهرهای همدان، ملایر و نهاوند است، از کاهش 71 درصدی تصادفات فوتی استان همدان در تیرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

طلایی اضافه کرد: 9 درصد این آمار مربوط به رانندگان، 14درصد راکبان موتورسیکلت، 60 درصد عابرین پیاده و 17 درصد نیز سرنشینان خودروها است.

وی اضافه کرد: همچنین 14 درصد این آمار در محدوده شهرستان همدان مربوط به رانندگان خودروها، پنج درصد موتورسواران، 9 درصد سرنشینان خودروها و 72 درصد عابر پیاده بوده است.

تخلفات رانندگی با اجرای قوانین جدید کاهش یافته است

وی از کاهش تخلفات رانندگی با اجرای قوانین جدید افزایش قیمت جریمه ها در استان همدان خبر داد و یادآور شد: امسال نمره منفی 233 نفر به هنگام رانندگی به حد نصاب 30 رسید که نسبت به اعمال قانون آنها اقدامات لازم انجام شده است.

رئیس پلیس راهور استان همدان با بیان اینکه در سالجاری 85 دستگاه خودرو بالای یک میلیون تومان جریمه داشته اند، اضافه کرد: از مجموع آنها 76 مورد خود برای پرداخت جریمه اقدام کرده و چهار دستگاه نیز در پارکینگ متوقف شده است.

حسین طلایی در خصوص خودروهایی که بالای یک میلیون تومان جریمه می شوند، اظهار داشت: رانندگان این خودروها 20 روز مهلت دارند نسبت به پرداخت جریمه هایشان اقدام کنند در غیر این صورت خودروی آنها در سیستم متوقف می شود.

دوربینهای کنترل سرعت در سطح شهر همدان نصب شد

وی با اشاره به نصب دوربینهای کنترل سرعت در سطح شهر از بهمن ماه سال گذشته، گفت: 15 هزار و500 برگ جریمه از طریق این دوربینها برای متخلفان صادر شده است.

طلایی ادامه داد: در حال حاضر این دوربینها سیار بوده و انتظار می رود برای کاهش تخلفات رانندگی و در نهایت کاهش تصادفات تمامی معابر به ویژه بلوارها دارای سیستم کنترل سرعت شوند.

وی از فعالیت 60 بازرس نا محسوس در کل استان خبر داد و یادآور شد: این افراد از 22 تیرماه کار خود را آغاز کرده اند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان همدان درادامه با بیان اینکه ماموران راهور به منظور توقیف موتور سواران متخلف اجازه ضرب و شتم آنان را ندارند، افزود: راکبان موتور سیکلت در صورت برخورد بد و خلاف قانون از سوی مامور می توانند از آنها شکایت کنند.

مامور متخلف به دادگاه نظامی معرفی می شود

سرهنگ حسین طلایی با بیان اینکه مامور متخلف به دادگاه نظامی معرفی می شود، اضافه کرد: راهنمایی و رانندگی نیز در این زمینه مدعی بوده و شخص متخلف باید پاسخگوی عمل نادرست خود باشد.

وی به تجمیع گواهی نامه های رانندگی نیز اشاره کرد و گفت: تمامی گواهی نامه های رانندگی 10 سال اعتبار دارند و مدت اعتبارگواهی نامه رانندگان بالای 70 سال پنج سال خواهد بود.