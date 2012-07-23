معرفی دانش آموزان برتر مازنی در مسابقات ملی کتابخوانی

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون پرورشی وفرهنگی اداره کل آموزش وپروش استان مازندران گفت: 26 هزار و 671 دانش آموز پایه های سوم، چهارم و پنجم ابتدایی مازندران در مسابقه سراسری مثل آسمان کتاب شرکت کردند.

حسین کمالی افزود: در اقدامی فرهنگی و در راستای نهضت مطالعه مفید، گسترش فرهنگ کتابخوانی یک دوره مسابقه کتابخوانی در سطح دانش آموزان دوره ابتدایی استان مازندران برگزار شد.

معاون پرورشی وفرهنگی اداره کل آموزش وپروش مازندران بیان داشت: انس هرچه بیشتر دانش آموزان با کتاب در دوره ابتدایی مسابقه سراسری مثل آسمان کتاب را در بین دانش آموزان پایه های سوم ، چهارم و پنجم ابتدایی به اجرا گذاشت.

تمدید جشنواره تولید محتوای الکترونیکی آموزش و پرورش



معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش مازندران گفت: در راستای اهداف تحول بنیادین در آموزش و پرورش با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات مهلت ثبت نام جشنواره تولید محتوای الکترونیکی در آموزش و پرورش تمدید شده است.

اسکندر عباس پور بیان داشت: علاقهمندان جهت شرکت در جشنواره تا دهم مهرماه 91 مهلت دارند با مراجعه بهسایت www.festival.hoomad.ir در این جشنواره ثبت نام کنند.

وی افزود: دانش آموزان و همکاران می توانند جهت آگاهی بیشتر به دبیرخانه جشنواره تولید محتوا الکترونیکی گروه بررسی محتوای آموزشی و پرورشی اداره کل ارتباط بگیرید.

عباس پور یادآور شد: با هدف تجمیع تمام فعالیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات قابل ارائه در جشنواره، تحکیم جایگاه علمی و فناوری وزارت آموزش و پرورش، ایجاد فرصتی مناسب جهت تبادل اطلاعات فنی، علمی و پژوهشی و ترویج و ارتقای فرهنگ استفاده از ابزار تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در انجام فعالیت های پرورشی ،آموزشی، پژوهشی و اداری برگزار می شود.

15 مدرسه ابتدایی شیرگاه آماده تشکیل پایه ششم ابتدایی



رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه شیرگاه گفت: سه مدرسه دوره ابتدایی در این بخش وجود دارد که 92 کلاس آن مربوط به دانش‌آموزان پایه اول تا ششم ابتدایی خواهد بود.

نامدار عموزاده از ساماندهی معلمان و مدارس ششم ابتدایی شیرگاه خبر داد و گفت: با تغییر ساختار آموزشی و در اجرای طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش از سال تحصیلی آینده، پایه ششم ابتدایی به نظام آموزشی کشور اضافه شده است.

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه شیرگاه با اشاره به آغاز کلاس های ضمن خدمت معلمان پایه ششم ابتدایی بیان داشت: 15 معلم ششم ابتدایی در 15 کلاس پایه ششم ابتدایی حضور خواهند یافت.

وی از فعالیت 61 واحد آموزشی در منطقه شیرگاه اشاره کرد و یادآور شد: 32 مدرسه دوره ابتدایی در این بخش وجود دارد که 92 کلاس آن مربوط به دانش‌آموزان پایه اول تا ششم ابتدایی خواهد بود.

عموزاده، از ثبت‌نام الکترونیکی دانش‌آموزان منطقه شیرگاه خبر داد و افزود: ثبت نام دانش‌آموزان شیرگاهی از طریق سامانه نام نویسی الکترونیکی دانش آموزان (سناد) در حال انجام است.