بلال خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تمام کالاهای این نمایشگاه 10 الی 15 درصد تخفیف دارد که در ایام ماه مبارک رمضان دایر است.



وی با بیان اینکه هدف از برگزاری این نمایشگاه تامین مایحتاج شهروندان البرزی در ایام مبارک رمضان است، اضافه کرد: مواد پروتئینی، لبنی، گوشت، خواربار و ... از جمله اقلام موجود در این نمایشگاه است.



معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز تصریح کرد: قیمت مناسب و کیفیت کالا در این نمایشگاه مد نظر ما است که نظارت بر این امر صورت خواهد گرفت.



خلیلی ادامه داد: 200 واحد صنفی طرح فروش فوق العاده را در این ایام برگزار ی می کنند.

