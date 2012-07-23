به گزارش خبرنگار مهر، حسین پیرموذن عصر دوشنبه در در دیدار با اعضاء اتحادیه فرش اردبیل اضافه کرد: راه اندازی کارگاه فرش توسط اتاق بازرگانی در راستای کمک به رونق فرش دستبافت استان صورت می گیرد.

وی با اشاره به شهرت جهانی فرشهای دستبافت اردبیل و نیز لزوم توجه جدی برای احیاء جایگاه فرش استان افزود: انتظار می رود زمین مورد نیاز برای ایجاد این کارگاه تامین و حمایتهای لازم از سوی مسئولان صورت پذیرد.

رئیس اتاق بازرگانی اردبیل قالیبافی را یکی از صنایع دستی مهم استان عنوان کرد و یادآور شد: توجه و توسعه این هنر اصیل به لحاظ اشتغالزایی و رونق اقتصادی دارای اهمیت فوق العاده ای برای استان است.

به گفته وی توجه جدی به فرش دستباف اردبیل می تواند این شاهکار هنری جهان را احیاء و از نظر کارآفرینی و اقتصادی برای استان نیز بسیار مثمرثمر باشد.

پیرموذن با اشاره به سابقه درخشان و طولانی بافت فرش در اردبیل متذکر شد: در دوره صفویه نیز مراکز بافندگی و قالیبافی در اوج شکوفایی بود و مشهورترین و نفیس ترین قالی جهان که متعلق به اردبیل است، هم اکنون در موزه ویکتوریا انگلیس نگهداری می شود.

وی این فرش را که متعلق به دوره صفوی و بقعه شیخ صفی است، یک سند ارزشمند تاریخی عنوان کرد.



پیر موذن هنر صنعت فرش اردبیل را دارای توان رقابتی در بازارهای جهانی دانست و ادامه داد: بافندگان و اتحادیه های فرش باید بتواننند رقبا را در بازارهای هدف شناسایی و با افزایش صادرات، سهم خود را در بازارهای جهانی ارتقاء دهند.

