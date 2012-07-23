به گزارش خبرنگار مهر، جلسه رسیدگی به امور سیلوداران استان کرمانشاه عصر امروز دوشنبه، در سالن جلسات استانداری این استان برگزار شد.

در ابتدای جلسه مدیر کل غله و بازرگانی استان کرمانشاه گزارشی از خریداری گندم در سال جاری و سال گذشته ارائه کرد.

مظفر رحمت آبادی گفت: امسال 129 هزار و 181 تن گندم خریداری شده که 60 درصد نسبت به سال گذشته کاهش نشان می دهد.

وی ادامه داد: سال گذشته 327 هزار تن گندم خریداری شد و استان کرمانشاه پس از استان های خوزستان و فارس، رتبه سوم خرید گندم را داشت.

رحمت آبادی بیان کرد: 25 سیلو در بخش خصوصی با ظرفیت 647 هزار تن موجود است که امسال با توجه به خرید کم گندم تقریبا خالی مانده اند و خطر ورشکستگی سیلو داران را تهدید می کند.

در این جلسه استاندار کرمانشاه گفت: احتکار گندم و بی توجهی مسئولین عامل بروز مشکل برای سیلو داران و خالی ماندن سیلوهای خصوصی و دولتی است.

دادوش هاشمی ثابت ماندن نرخ خرید گندم را یکی دیگر از مشکلات درآمدی سیلوداران عنوان داشت و ادامه داد: نرخ فعلی قرار است 8 درصد پس از چهار سال افزایش پیدا کند که باز هم کم است.

هاشمی تصریح کرد: باید از سیلو داران حمایت شود و در این راستا نامه ای به وزیر بازرگانی خواهیم فرستاد و وضعیت سیلوداران کرمانشاهی را منعکس می کنیم.

وی گفت: یکی دیگر از مشکلات مهم ، سود بانکی است که سیلوداران باید پرداخت کنند.

در ادامه جلسه یکی از سیلوداران به نمایندگی از طرف این صنف به ابراز مشکلات و موانع این صنف پرداخت و از مسئولین درخواست کمک و پشتیبانی کرد.

نماینده صنف سیلوداران با گلایه از مسئولین اداره غله بخاطر دعوت نشدن سیلوداران کرمانشاهی به همایش کشوری، از بانک های عامل درخواست مهلت برای بازپرداخت وام های سیلوداران کرد.

همچنین در این جلسه سیلوداران از دادن مجوزهای جدید به افرادی جهت تاسیس سیلو ابراز گلایه کردند که استاندار دستور لغو سیلوهای تازه تاسیس شده را صورت جلسه کرد.

استاندار از مدیرکل غله و بازرگانی استان خواست، با درخواست 500 هزار تن گندم از سهم کشوری نیاز گندم استان را تامین کنیم و سیلو های خصوصی خالی از گندم پر شوند.

در پایان استاندار از مدیریت بانک های عامل استان خواست که بازپرداخت تسهیلات بانکی برای سیلوداران را از پنج سال به هفت سال افزایش دهند.