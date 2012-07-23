انسداد محور هراز طی دو روز آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جعفر محمد نژاد روز دوشنبه در گفتگویی افزود: محور هراز در مازندران به مدت دو روز متوالی از ساعت 8 صبح روز دوشنبه دوم مردادماه تا ساعت 8 صبح روز چهارشنبه چهارم مرداد ماه مسدود است.

وی تصریح کرد: برای رفع اختلاف سطح در محدوده مبارک آباد این محور مسدود شده و وسایل نقلیه که قصد تردد از این محور را دارندمی بایست ازسایر محورهای شمالی تردد کنند.

فرمانده پلیس راه مازندران با تاکید بر رعایت قوانین و مقررات راهنمایی ورانندگی عنوان داشت: مرکز کنترل ترافیک پلیس راه استان با شماره تلفن 2182934 و 2182920 با پیش شماره 0151 بطور شبانه روز پاسخگوی وضعیت راه های استان است.

مازندران از طریق سه محور هراز، سوادکوه و کندوان با پایتخت کشور در ارتباط است.