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۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۲۴

محمد نژاد خبر داد:

انسداد محور هراز طی دو روز آینده

انسداد محور هراز طی دو روز آینده

ساری - خبرگزاری مهر: فرمانده پلیس راه مازندران از انسداد محور هراز برای رفع اختلاف سطح در محدوده مبارک آباد در روز های دوشنبه و سه شنبه هفته جاری دوم و سوم مرداد ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جعفر محمد نژاد روز دوشنبه در گفتگویی افزود: محور هراز در مازندران به مدت دو روز متوالی از ساعت 8 صبح روز دوشنبه دوم مردادماه تا ساعت 8 صبح روز چهارشنبه چهارم مرداد ماه مسدود است.

وی تصریح کرد: برای رفع اختلاف سطح در محدوده مبارک آباد این محور مسدود شده و وسایل نقلیه که قصد تردد از این محور را دارندمی بایست ازسایر محورهای شمالی تردد کنند.

فرمانده پلیس راه مازندران با تاکید بر رعایت قوانین و مقررات راهنمایی ورانندگی عنوان داشت: مرکز کنترل ترافیک پلیس راه استان با شماره تلفن 2182934 و 2182920 با پیش شماره 0151 بطور شبانه روز پاسخگوی وضعیت راه های استان است.

مازندران از طریق سه محور هراز، سوادکوه و کندوان با پایتخت کشور در ارتباط است.

کد مطلب 1656699

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