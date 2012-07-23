به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو والی‌‍زاده در این باره به سایت فدراسیون فوتبال گفت: کی‌روش، سرمربی تیم ملی کشورمان سه شنبه شب دیدار پرسپولیس - فجرسپاسی شیراز را به همراه امید نمازی و "آنتونیو سیموئز" و چهارشنبه شب، دیدار پیکان - تراکتورسازی تبریز را به اتفاق نمازی از نزدیک تماشا می‌کند.

مدیر رسانه‌ای تیم ملی فوتبال ایران افزود: مارکار آقاجانیان نیز سه شنبه شب در محل بازی راه آهن با گهر لرستان و همین مربی چهارشنبه به همراه سیموئز در محل بازی سایپا - استقلال حضور می‌یابند تا این دو دیدار را آنالیز کنند. سایر دیدارهای هفته دوم ازطریق ویدیو مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

- برنامه هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

سه شنبه - 3/5/91

* پرسپولیس - فجرسپاسی شیراز، ساعت 22:30، ورزشگاه آزادی تهران

* راه آهن - گهر دورود، ساعت 22، ورزشگاه اکباتان تهران

چهارشنبه - 4/5/91

* سایپای البرز - استقلال تهران، ساعت 22:30، ورزشگاه آزادی تهران

* آلومینیوم هرمزگان - داماش گیلان، ساعت 22، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

* فولاد خوزستان - سپاهان اصفهان، ساعت 22، ورزشگاه تختی اهواز

* ذوب آهن اصفهان - صبای قم، ساعت 22، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* مس کرمان - نفت تهران، ساعت 22، ورزشگاه شهیدباهنر کرمان

* پیکان تهران - تراکتورسازی تبریز، ساعت 22، ورزشگاه تختی تهران

* ملوان بندرانزلی - صنعت نفت آبادان، ساعت 22، ورزشگاه تختی بندرانزلی