  1. ورزش
۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۱۰

والی‌زاده اعلام کرد؛

"کی‌روش" دو دیدار هفته دوم لیگ برتر را از نزدیک زیرنظر می‌گیرد

"کی‌روش" دو دیدار هفته دوم لیگ برتر را از نزدیک زیرنظر می‌گیرد

مدیر رسانه‌ای تیم ملی فوتبال ایران گفت: "کارلوس کی‌روش" دو دیدار از هفته دوم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور را از نزدیک زیرنظر می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو والی‌‍زاده در این باره به سایت فدراسیون فوتبال گفت: کی‌روش، سرمربی تیم ملی کشورمان سه شنبه شب دیدار پرسپولیس - فجرسپاسی شیراز را به همراه امید نمازی و "آنتونیو سیموئز" و چهارشنبه شب، دیدار پیکان - تراکتورسازی تبریز را به اتفاق نمازی از نزدیک تماشا می‌کند.

مدیر رسانه‌ای تیم ملی فوتبال ایران افزود: مارکار آقاجانیان نیز سه شنبه شب در محل بازی راه آهن با گهر لرستان و همین مربی چهارشنبه به همراه سیموئز در محل بازی سایپا - استقلال حضور می‌یابند تا این دو دیدار را آنالیز کنند. سایر دیدارهای هفته دوم ازطریق ویدیو مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

- برنامه هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:
سه شنبه - 3/5/91
* پرسپولیس - فجرسپاسی شیراز، ساعت 22:30، ورزشگاه آزادی تهران
* راه آهن - گهر دورود، ساعت 22، ورزشگاه اکباتان تهران
چهارشنبه - 4/5/91
* سایپای البرز - استقلال تهران، ساعت 22:30، ورزشگاه آزادی تهران
* آلومینیوم هرمزگان - داماش گیلان، ساعت 22، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
* فولاد خوزستان - سپاهان اصفهان، ساعت 22، ورزشگاه تختی اهواز
* ذوب آهن اصفهان - صبای قم، ساعت 22، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
* مس کرمان - نفت تهران، ساعت 22، ورزشگاه شهیدباهنر کرمان
* پیکان تهران - تراکتورسازی تبریز، ساعت 22، ورزشگاه تختی تهران
* ملوان بندرانزلی - صنعت نفت آبادان، ساعت 22، ورزشگاه تختی بندرانزلی

کد مطلب 1656701

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