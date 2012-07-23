حاشیه دیدار گهر و ملوان برای کرجیها دردسر ساز شد

سعید تقی زاده سخنگوی باشگاه سایپا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمام شرایط برای میزبانی از تیم فوتبال استقلال در هفته دوم رقابت های لیگ برتر مهیا شده بود این بار خلاف ادوار گذشته، اکثر اعضای کمیسیون ورزش شورای تامین استان البرز نسبت به پیگیری این دیدارها در کرج نظر مثبتی داشتند.

وی ادامه داد: تصمیم قطعی در این خصوص به بعد از بازی استقلال تهران و آلومینیوم هرمزگان موکول شد تا شرایط این دیدار مورد بررسی قرار گرفته و سپس ورزشگاه انقلاب کرج رسما میزبان دیدار سایپا و استقلال در هفته دوم لیگ برتر شود. در این ارزیابی با توجه به اینکه پیکار استقلال و آلومینیوم در روز تعطیل قبل از ماه مبارک رمضان با حضور 30 هزار تماشاگر همراه بود و می شد این گونه پیش بینی کرد که فاصله تهران تا کرج و برگزاری این دیدار بعد از افطار بر تعداد تماشاگر استقلال و سایپا اثر کاهشی داشته باشد. مسئولین کمیسیون ورزش شورای تامین استان البرز نسبت به برگزاری پیکار سایپا البرز و استقلال در کرج نظر مثبت داشتند اما به نظر می رسد تمام این برنامه ها تحت تاثیر حاشیه های دیدار گهر زاگرس و ملوان انزلی قرار گرفت.

سخنگوی باشگاه سایپا در خصوص میزبانی دیدار پرسپولیس یادآورشد: متاسفانه میزبانی بازی سایپا البرز و پرسپولیس نیز در دور رفت برعهده سایپاست و با ادامه شرایط فعلی بعید می دانم در فاصله زمانی باقی مانده تا آن دیدار بتوان امکان برگزاری این پیکار در کرج را فراهم کرد.