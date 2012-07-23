به گزارش خبرگزاری مهر، ناطق معین الدین در این زمینه اظهارداشت: شبکه تعاون روستایی استان قزوین طبق روال گذشته توزیع کود مورد نیاز کشاورزان را در سال جاری برعهد داشته و تاکنون بالغ بر 12 هزار تن کود شیمیایی بین کشاورزان در سطح استان توزیع کرده است.



مدیرتعاون روستایی قزوین با تاکید بر حمایت از تولیدات کشاورزی در سطح استان بیان کرد: تعاونی های تولیدی و اتحادیه های تعاون روستایی تحت پوشش این سازمان در راستای حمایت از تولیدات کشاورزی، کار خرید نهاده های کشاورزی مورد نیاز متقاضیان را بر اساس سهمیه استان آغاز کرده و در حال توزیع به کشاورزان است.



این مسئول، مقدار انواع کود شیمیایی خریداری شده در سال جاری توسط تشکلهای تعاون روستایی را 12 هزار و 200 تن عنوان کرد و تصریح کرد:‌ این اقلام شامل کود اوره، انواع کود سولفات و فسفات آمونیوم، کودهای پتاسیم و کود ماکرو بوده است.



وی اظهارداشت: از این میزان کود خریداری شده 10 هزار و 420 تن بصورت کود نیمه یارانه ای و یک هزار و 780 تن به صورت کود آزاد بین کشاورزان توزیع شده است.



معین الدین یادآورشد: یک هزار و 780 تن کود اوره آزاد از طریق بورس خریداری شده است و در روزهای آتی این میزان خرید افزایش خواهد یافت.



معین الدین با اشاره به اینکه تامین و خرید کود استان نیازمند نقدینگی است گفت: در این راستا نیازمند حمایت مسئولان و تسهیلات ارزان قیمت برای خرید، تدارک و توزیع به موقع نهاده‌ها بین کشاورزان و توانمندسازی تعاونی‌های استان هستیم.



مدیرتعاون روستایی استان قزوین افزود: گندم عمده ترین محصول زراعی و نماد خودکفایی کشور است و این محصول بیشترین سطح زیرکشت را در زراعت آبی و دیم به خود اختصاص داده است.



به گفته معین الدین استفاده از کود اوره در افزایش تولید محصول، بالابردن کیفیت گندم و کاهش هزینه های مزرعه نقش عمده ای دارد.



وی استفاده بیشتر از کود اوره را در امکان جذب بیشتر به وسیله برگ و امکان برگ سوختگی کمتر نسبت به سایر کودهای ازته توصیه کرد.



معین الدین ابراز امیدواری کرد در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی با همت و تلاش تشکلهای تعاون روستایی استان بتوان خدمات بهتری به تولیدکنندگان بخش کشاورزی استان ارائه داد.



