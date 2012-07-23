7 واحد متخلف در اجرای طرح شبنم در نهاوند شناسایی شد

مجتبی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح شبنم در راستای حمایت از تولید کننده در سراسر کشور اجراء شده است، گفت: مرحله اول این طرح در شهرستان نهاوند با موفقیت به پایان رسیده است.

وی با بیان اینکه به همه اتحادیه ها و فروشندگان زیر پوشش این طرح در خصوص مبانی اجرای طرح، اطلاع رسانی شده است، گفت: در اجرای طرح شبنم اتحادیه ها و فروشندگان لوازم خانگی،آرایش و بهداشتی، موبایل، قطعات کامپیوتر و تجهیزات پزشکی باید برای فروش محصولات خود از لیبل طرح شبنم استفاده کنند که در غیر این صورت با مجوز رسمی از مراجع ذی صلاح با آنان برخورد می شود.

رضایی یادآوری کرد: در اجرای این طرح با هفت واحد متخلف در زمینه فروش موبایل و دوربین عکاسی برخورد قانونی شده است و برای تشکیل پرونده و صدور حکم به اداره تعزیرات معرفی شده اند .

وی گفت: در روزهای آینده بازار عرضه کالا و اجناس توزیعی در شهرستان نهاوند زیر پوشش این طرح قرار خواهند گرفت.

وی با بیان اینکه باید بازار مصرفی مردم از وجود کالاهای قاچاق و بی کیفیت و سطح پائین که توسط دلالان و افراد سود جو و فرصت طلب اشباع شده پاک شود، افزود: اجرای کامل و درست این طرح باعث ثبات و یکنواختی قیمت کالا و اجناس بازار می شود.