چندین تروریست عرب در الحسکه سوریه دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون سوریه گزارش داد نیروهای امنیتی و ارتش سوریه موفق شدند با پیدا کردن آشیانه تروریستها در روستای شوریحان در حومه الحسکه، 18 نفر را دستگیر کرده که در میان آنها چند تروریست غیرسوری به چشم می خورد.



بر اساس این گزارش، همچنین مقادیری سلاح و مهمات و مبالغی پول از ترویستها به دست آمد.



شبکه ماهواره ای الدنیا هم گزارش داد اعضای یک گروه تروریستی در ناحیه ربیعه لاذقیه که قصد حمله به نیروهای ارتش را داشتند، متحمل تلفات سنگین شده و به داخل ترکیه گریختند.