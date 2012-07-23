به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حسین فلاحی در طرح ضیافت اندیشه دانشگاه آزاد اسلامی همدان در نشست شکل گیری فرق و مذاهب در جمع دانشجویان گفت: پرداختن به فرق از چند جهت از جمله دادن اطلاعات و آگاهی به دانشجویان برای تصحیح اختلافات یا مبتلا نشدن به شبهات مد نظر است.

وی با بیان اینکه دانشجویان نباید دامنگیر گروهکهای فرق گردند، گفت: آشنایی با فرقه صحیح و دلائل آنها باید برای دانشجویان عنوان شود.

وی بیان کرد: توجیه اطرافیان و وابستگان از جنبه نظارت بر خانواده که دستور قرآن کریم است و وجه امتیاز ادیان و فرق و آمادگی برای مناظره و مباحثه با پیروان مذاهب دیگر، از دیگر دلایل برگزاری این نشست است.

فلاحی در مورد عوامل فرقه سازی اظهار داشت: استعمارگران به خصوص انگلیس در راستای شکست در جنگهای صلیبی، به تعالیم و آموزه هایی در راستای اهداف استعماری مانند ایمانگرایی، ترویج گناه توسط ملی گرایان و مسیحیت، ترویج مفاسد اخلاقی مانند بهائیت و شیطان پرستی، وهابیت و اختلاف میان مسلمین دست زدند.

وی عنوان کرد: استعمار با ایجاد فرق به توجیه عملکرد خود و ایجاد مقبولیت مردمی در قالب فرقه سازی مانند مرجئه توسط امویان دست می یافتند.

فلاحی با بیان اینکه فرق را می توان به دو گروه عمده اسلامی و غیر اسلامی تقسیم کرد، گفت: فرق اسلامی بهفرق شیعی و فرق اهل سنت تقسیم بندی می شود در فرق غیر اسلامی بهائیت، مسیحیت، یهودیت، غلات، یزیدیه، ناصبیه، و شیطان پرستان وجود دارند.