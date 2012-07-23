به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبرشعبانی فرد عصر دوشنبه در جمع پرسنل پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی شهرستان اراک با بیان اینکه، حفظ و تقویت امنیت اجتماعی از مطالبات مهم مردم و مسئولان است که نیروی انتظامی باید تلاش کند آن را محقق سازد افزود: امنیت اجتماعی نقش کلیدی در توسعه دارد و ارتقاء سطح اقدامات و عملکرد نیروی انتظامی دارد.

وی با اشاره به اینکه این نیرو پرونده درخشانی در مبارزه به فساد، قاچاق مواد مخدر و ایجاد نظم و امنیت در جامعه دارد گفت: این ینرو در استان مرکزی فعالیت خوبی داشته است و باید با قوت ادامه یابد.

استاندار مرکزی در ادامه با بیان اینکه برخورد با ارازل و اوباش رضایت مندی مردم را در پی دارد گفت: امنیت پارک ها و محله های مختلف با برخورد و مقابله قانوینبه موقع با مزاحمان ایجاد می شود که در این زمینه وظیفه خطیری به عهده نیروی انتظامی است.

وی امنیت را از مولفه های توسعه یافتگی و زمینه رشد خواند و گفت: امنیت از مولفه های لازم، ضروری و حیاتی برای ادامه حرکت جامعه برای رسیدن به رشد و تعالی است و تحقق این مهم وظیفه ای همگانی است.



