مسلم نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به نصب و راه اندازی تلویزیون شهری در دامغان اظهار داشت: این طرح با هدف ارائه اطلاعات مفید درباره برنامه‌های متنوع شهری اجرا می شود.

وی همچنین از طراحی و اجرای فاز 1و2 نصب دوربین های مدار بسته در سطح شهر خبر داد و تصریح کرد: احداث پارک محله ای در شهرک ولیعصر (تقی آباد) پارک محله ای در خیابان شهید آیت، ادامه کار تعریض خیابان امام خمینی(ره) تا میدان شهدا، ساماندهی فضای پارک دانشجو، بهسازی پارک ملت، جهت اصلاح مبلمان شهری، راه اندازی ایستگاه شماره 2 آتش نشانی واقع در شهرک گلستان، مجهز شدن 12 پارک شهری به وسایل بازی کودکان از برنامه های در دست اجرای شهرداری دامغان در سال جاری است.

شهردار دامغان تکریم ارباب رجوع را از مهمترین برنامه های شهرداری دامغان عنوان کرد و اظهار داشت: معیار سنجش کار آمدی یک سازمان و مسؤولان آن با تکریم ارباب رجوع و میزان خدمات رسانی رابطه مستقیم وجود دارد.

وی تقویت روحیه خدمتگذاری در شهرداری دامغان را از مهمترین هدف بحث تکریم ارباب رجوع بیان کرد.

نصرتی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم با همراهی و همکاری مردم بتوانیم طی سالجاری خدمات خوبی را به شهروندان داشته باشیم و رضایت عموم را کسب کنیم.