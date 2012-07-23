به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه در چهارشنبه اول هر ماه از ساعت 18 و 30 دقیقه آغاز می شود و ‌شامل دو بخش آموزش رایگان رصد با تلسکوپ و گزارش رویت هلال ماه است.

در بخش اول، علاقه‌ مندان به نجوم می‌توانند برای بهبود فعالیت ‌های رصدی خود از آموزش رصد با تلسکوپ‌ نیوتنی و بازتابی برخوردار شوند؛ تلسکوپ‌ نیوتنی 4.5 اینچی و تلسکوپ‌ های بازتابی با پایه دابسونی برای تماشای آسمان و ماه بسیار مناسب است.

ارائه رخدادهای آسمانی مرداد ماه، پخش فیلم نجومی، پرسش و پاسخ علمی، برگزاری مسابقه و اهداء جوایز به نفرات برتر از دیگر برنامه های این نشست علمی است و رصد سیاره زیبای زحل و کیوان در صورت مساعد بودن شرایط جوی در ساعت 21 و 30 دقیقه، پایان بخش این برنامه خواهد بود.

مرکز علوم و ستاره شناسی تهران در میدان قدس، خیابان دزاشیب، خیابان عمار، کوی عرفات، شماره 22 واقع شده است.

مسابقه نقاشی کودکان شهرری با موضوع شیر مادر

کارشناس روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری گفت: با نزدیک شدن به روز دهم مرداد ماه که مصادف است با روز جهانی شیر مادر، این شبکه اقدام به برگزاری یک مسابقه نقاشی ویژه کودکان کرد.

سعیده شریفی افزود: در این مسابقه که توسط مرکز بهداشتی درمانی کهریزک و در محل فرهنگسرای باقرالعلوم این منطقه برگزار شد، کودکان با رسم نقاشی با موضوع شیر مادر در این برنامه فرهنگی شرکت کردند.

وی گفت: در حاشیه این مسابقه نقاشی، دکتر زهرا زارع سرپرست مرکز بهداشتی درمانی کهریزک نکات آموزشی در مورد اهمیت شیر مادر، لزوم تغذیه نوزاد با شیر مادر و مزایای آن از نظر علمی، برای والدین کودکان و سایر افراد حاضر بیان داشت.

این گزارش حاکیست در پایان این مسابقه به نقاشی های برگزیده کودکان هدایایی اهدا شد.

ارائه خدمات ویژه گمرک فرودگاه امام (ره) در اجلاس زنان و بیداری اسلامی

روابط عمومی گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) اعلام کرد: گمرک این فرودگاه در اجلاس بین المللی زنان و بیداری اسلامی که با حضور اندیشمندان جهان در ایران برگزار شد، خدمات ویژه ای را ارائه کرد.

این خدمات شامل ایجاد پنج شیفت کاری به طور شبانه روزی در سالن مسافری با هدف استفاده بهینه نیروهای انسانی مجرب و آموزش دیده در جهت خدمات رسانی هر چه مطلوبتر، تعیین مسیرهای ورودی سبز به منظور تسریع در امور مسافرین، اطلاع رسانی به موقع مسوولین شیفت ها برای همکاری با عوامل برگزاری این اجلاس، انجام سریع تشریفات مسافرانی که از cipوارد شده اند، بود.

گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) بزرگترین مرز هوایی کشور است که از سال 84 به صورت شبانه روزی به خدمت گیرندگان در زمینه های مسافری و تجاری ارائه خدمات می کند.