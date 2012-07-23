دستگاه تشخیص آلودگی کف مخازن نفتی در استان مرکزی ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دستگاه تشخیص دهنده آلودگی ها در کف مخازن نفتکش ها، جایگاه ها و منابع ذخیره فرآورده های رنگی (بنزین، نفت سفید و نفت گاز و بنزین سوپر) توسط یکی از کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان مرکزی اختراع شد.

علی چنانی مخترع این دستگاه با بیان اینکه این دستگاه با تحقیق سه ماهه ساخته شده است گفت: دستگاه با استفاده از عمل مکش (وکیوم) و تعادلات فازی عمل می کند و دستگاه آلودگی هایی از جمله آب، زنگار، تغییر رنگ و اختلاط فرآورده در کف مخازن را با دقت بالا تعیین می کند.

وی افزود: تشخیص آب کف مخازن بدون استفاده از خمیر آبیاب به صورت کاملا مکانیکی، نمونه گیری دستگاه از نقاط کف مخازن در فاصله های میلیمتری مختلف و انجام عمل مکش (وکیوم) قطرات آب کف مخازن از دیگر مزایای دستگاه یاد شده است.

مخترع دستگاه تشخیص دهنده آلودگی ها در کف مخازن اضافه کرد: صرفه اقتصادی، طول عمر بالا و نمونه گیری از فرآورده های رنگی بارگیری شده در نفتکش های محلی و صادراتی در امر کنترل کیفیت نهایی از جمله مهمترین مزایای ساخت این دستگاه است.