به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی شیرخانی عصر شنبه در چهارمین جلسه شورای اداری شهرستان اظهار داشت: برای شناسایی کالاهای قاچاق طرح شبنم در شهرستان اجرا شده است.



وی افزود: فروشندگان لوازم خانگی، آرایشی و بهداشتی، اسباب بازی، تجهیزات پزشکی و رایانه با در اختیار داشتن فاکتور خرید، و برچسب کالاهای خود را از لیست قاچاق خارج می کنند.



شیرخانی، به تجربه تلخ خود در کمبود مرغ در شهرستان اشاره کرد و افزود: توزیع مناسب مرغ در اولویت کار این دستگاه در تنظیم بازار بوده با دریافت یارانه های دولت توسط مرغداری ها مرغ چهار هزار و 700 تومانی در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد.



وی میزان توزیع مرغ چهار هزار و 700 تومانی در شهرستان را بیش از 131 تن اعلام کرد و افزود: کمبود مرغ کاملا محسوس بوده که از امروز مرغ در شهرستان بهترتوزیع خواهد شد.



رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت قائم شهر در بحث طرح نظارتی ماه مبارک از برپایی نمایشگاه طرح ضیافت با 15 درصد زیر قیمت بودن کالا در مجتمع الماس قائم شهر خبر داد.