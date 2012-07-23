به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی شیرخانی عصر شنبه در چهارمین جلسه شورای اداری شهرستان اظهار داشت: برای شناسایی کالاهای قاچاق طرح شبنم در شهرستان اجرا شده است.
وی افزود: فروشندگان لوازم خانگی، آرایشی و بهداشتی، اسباب بازی، تجهیزات پزشکی و رایانه با در اختیار داشتن فاکتور خرید، و برچسب کالاهای خود را از لیست قاچاق خارج می کنند.
شیرخانی، به تجربه تلخ خود در کمبود مرغ در شهرستان اشاره کرد و افزود: توزیع مناسب مرغ در اولویت کار این دستگاه در تنظیم بازار بوده با دریافت یارانه های دولت توسط مرغداری ها مرغ چهار هزار و 700 تومانی در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد.
وی میزان توزیع مرغ چهار هزار و 700 تومانی در شهرستان را بیش از 131 تن اعلام کرد و افزود: کمبود مرغ کاملا محسوس بوده که از امروز مرغ در شهرستان بهترتوزیع خواهد شد.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت قائم شهر در بحث طرح نظارتی ماه مبارک از برپایی نمایشگاه طرح ضیافت با 15 درصد زیر قیمت بودن کالا در مجتمع الماس قائم شهر خبر داد.
قائم شهر - خبرگزاری مهر: رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت قائم شهر از توزیع 131 تن مرغ گرم یارانه ای به قیمت هر کیلویی 47 هزار ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی شیرخانی عصر شنبه در چهارمین جلسه شورای اداری شهرستان اظهار داشت: برای شناسایی کالاهای قاچاق طرح شبنم در شهرستان اجرا شده است.
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