102 میلیارد ریال تسهیلات به کشاورزان کبود راهنگی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم غلامی بعدازظهر دوشنبه در کارگروه توسعه کشاورزی کبود راهنگ اظهار داشت: برای دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی باید از همه توانمندی ها، ظرفیت ها و پتانسیل ها استفاده کرد.

وی با بیان اینکه امسال برای نخستین بار تسهیلات ویژه ای برای کشاورزان در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: این امر شرایط مساعدی را برای توسعه بخش کشاورزی نوید می دهد.

فرماندار کبود راهنگ با تاکید بر اینکه شهرستان کبود راهنگ با بهره گیری از دانش روز کشاورزی مشکل بیکاری را حل کرده و تولیدات خود را افزایش داده است، بیان داشت: یکی از وظایف مهم بخش کشاورزی کاهش فقر و اشتغال زایی است چراکه بخش عظیمی از مردم این منطقه در بخش کشاورزی و دامی مشغول به کار هستند.

وی با بیان اینکه حفاظت از اراضی و مقوله آموزش در بخش کشاورزی باید مهم قلمداد شودف عنوان کرد: در تولید جو نیز شهرستان کبود راهنگ با تولید 36 هزار تن جو رتبه نخست استان همدان را داراست که این روند در بخش های باغی نیز توسعه خواهد یافت.

غلامی به بیان اهمیت بخش کشاورزی در فرایند تولید ملی اشاره کرد و گفت: یکی از بخش های حائز اهمیت در فرایند تولید، بخش کشاورزی است و با مکانیزه کردن بخش کشاورزی و به دنبال آن افزایش تولید علاوه بر تأمین مواد غذایی مورد نیاز داخل، مواد غذایی مورد نیاز دیگر کشورها را می توان تولید کرد.

وی افزود: با توجه به اهمیت بخش کشاورزی، دولت و مسئولان نیز بر حمایت همه جانبه از بخش کشاورزی تأکید دارند و امنیت، استقلال و توسعه کشور مرهون بخش کشاورزی است.

فرماندار کبود راهنگ با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی عنوان کرد: باید در سال جاری اشتغال زایی و حمایت از تولیدکنندگان و کشاورزان را در دستور کار خود قرار داده و با تمام توان خود در زمینه ارتقا سطح تولید تلاش کرد.

وی با بیان اینکه هر چه حرکت صورت گرفته در این کارگروه با تدبیر باشد کارها راحت تر است، اظهار داشت: موفقیت کارگروه به میزان هماهنگی اعضا بستگی دارد.

غلامی با بیان اینکه شهرستان کبود راهنگ از ظرفیت های خوبی برای توسعه بخش کشاورزی برخوردار است، عنوان کرد: یکی از مهمترین آیتم های این امر مدیریت مناسب آب و خاک است.

وی افزود: برای این مدیریت ابزارهایی همچون اعتبارها و واگذاری اختیار به مدیریت در اختیار است به گونه ای که هیچ پرونده ای برای تصمیم گیری معطل نخواهد ماند.

فرماندار کبود راهنگ گفت: توسعه بخش کشاورزی باعث رشد و ارتقا توسعه کشور می شود و نباید در بخش کشاورزی شاهد تعلل و کم کاری بود.

وی همچنین بر آموزش کشاورزان تاکید داشت و خواستار برگزاری کلاس ها و کارگاه های آموزشی برای کشاورزان شهرستان شد.