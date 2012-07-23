دو میلیارد تومان برای اجرای اردوهای جهادی قائم شهر اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی رمضانی عصر دوشنبه در چهارمین جلسه شورای اداری قائم شهر اظهار داشت: اعتبارات مناسب در راستای توانمندسازی جوانان برای بهره برداری بهتر از طرح اردوهای جهادی اختصاص یافت.



وی بیان داشت: ادارات و نهادهای شهرستان تعامل خود را با ستاد پشتیبانی طرح بیشتر و با شناسایی مناطق و افراد محروم افراد واجد شرایط را معرفی و اعزام کنند.



رمضانی افزود: اردوهای بسیج سپاه، صالحین، طرح هجرت سه در قالب بهسازی، مرمت مدارس، همکاری با ادارات و اردوهای یک و نظافت مساجد انجام شد.



وی اظهارداشت: در سالجاری در قالب اردوهای جهادی 15 روزه، بهسازی مدارس، اردوهای جهادی، بکارگیری هزار نفر را در سطح محلات و مناطق محروم، هزار و 400 نفر از دانش آموزان، حضور فرهنگیان و طلاب از بعد نگاه فرهنگی در قالب حلقه های صالحین اقدام می شود.



رمضانی با بیان اینکه نگاه ویژه اردوهای جهادی توجه به بعد فرهنگی است اظهار داشت: باید در این اردو هشت هزار نفر به کار گرفته شوند.



فرمانده سپاه ناحیه قائم شهر افزود: از 15 دستگاه اجرایی شهرستان باید تا 70 نفر برای شرکت در اردوهای جهادی معرفی و این افراد در قالب های تعریف شده سپاه به کار گرفته شوند.



رمضانی از اجرای سالم سازی پارک های شهری به ویژه پارک ساحلی سراج از آغاز ماه مبارک رمضان در این شهرستان خبر داد.