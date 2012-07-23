طرح ممنوعیت عبور اتوبوسهای گذری از شهر خرم آباد اجرایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرت الله حیدری در این رابطه اظهار داشت: با توجه به محروم شدن مسافران از حقوق خود در سفرهای بین شهری؛ اجرای طرح ممنوعیت عبور اتوبوسهای گذری از سطح شهر خرم آباد اجتناب ناپذیر است.

وی تصریح کرد: مطابق قانون و مقررات حمل و نقل مسافر، آن دسته از مسافرانی که در انجام سفرهای بین شهری خود وسایل نقلیه عمومی را انتخاب و مراحل طی طریق قانونی در یک سفر را رعایت نکنند، در صورت بروز حوادث احتمالی در طول سفر به نحوی از حقوق اجتماعی خود از جمله برخورداری از دیه سرنشین و ... محروم بوده و شرکتهای بیمه گر در حد تعهدات مقرر خسارات وارده به اینگونه مسافران را جبران نخواهند کرد.

حیدری افزود: در این راستا به منظور احقاق حقوق شهروندان خرم آبادی و برخوردار شدن همه مسافران از یک سفر راحت، ایمن، قانونی و ... اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان موضوع مذکور را در شورای ترافیک استان مطرح و بعد از بحث و تبادل نظر توسط اعضای شورا در سال گذشته طرح تصویب شد.

وی گفت: به دنبال تصویب این طرح این مصوبه توسط نیروی انتظامی با جدیت و حمایت همه جانبه مسئولین استانی به اجرا گذاشته می شود.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان بیان داشت: مطابق قانون نیز تردد اتوبوسهای عبوری استانهای همجوار می باید از طریق کمربندی ها انجام پذیرد که در سالهای گذشته به علت عدم اعمال قانون فوق و در پی آن تردد این نوع وسائط نقلیه از سطح شهر خرم آباد و جذب مسافرین مرکز استان، ناوگان اتوبوسی لرستان با مخاطراتی مواجه شد.

ناوگان اتوبوسی لرستان یکی از جوانترین ناوگان اتوبوسی کشور

حیدری با بیان اینکه ناوگان اتوبوسی لرستان یکی از جوانترین ناوگان اتوبوسی کشور با میانگین متوسط عمر 6.5 سال است، ادامه داد: عدم اجرای طرح ممنوعیت اتوبوسهای عبوری از سطح شهر خرم آباد در گذشته به لحاظ اقتصادی خساراتی از جمله عدم پرداخت عوارض قانونی شهرداری را به دنبال داشته است.

وی ادامه داد: همچنین در این راستا از شهروندان گرامی درخواست می شود با برنامه ریزی قبلی و مراجعه به شرکتها و موسسات حمل و نقل مسافر سطح شهر ضمن تهیه بلیت، علاوه بر برخورداری از حق و حقوق قانونی به نحوی در اجرای این حرکت مثبت مشارکت کنند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان یادآور شد: تمامی شرکتهای حمل و نقل مسافر خرم آباد بنا به تقاضا، سرویس های لازم به دیگر استانها را دایر کرده و پاسخگوی نیاز شهروندان هستند.

برگزاری 34 هزار نفر ساعت دوره آموزش رانندگان در لرستان

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان از برگزاری 34 هزار و 950 نفر ساعت دوره آموزش برای رانندگان حمل و نقل جاده ای در سه ماهه اول سالجاری در این استان خبر داد.

نصرت الله حیدری در این رابطه بیان داشت: از این تعداد 590 نفر دوره معادل 26 هزار و 550 نفر ساعت دوره های بدو خدمت رانندگان جدید الورود و همچنین 1400 نفر دوره معادل 8400 نفر ساعت دوره های آموزش ضمن خدمت برای رانندگان فعال در دو بخش بار و مسافر بوده است.

وی گفت: عمده ترین دوره های آموزش ضمن خدمت شامل دوره های مهار بار، اصول و ضوابط ابعاد و اوزان بار، حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک، اخلاق حرفه ای و مهارتهای رانندگی سلامت شغلی بوده است.