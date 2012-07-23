به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیروس فتحی گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر کلاهبرداری گسترده در سطح شهرستان پیشوا، موضوع به طور ویژه در دستور کار مأموران اداره جرایم اقتصادی پلیس آگاهی شهرستان پیشوا قرار گرفت.

وی افزود: با دریافت اطلاعات اولیه از مالباختگان و تحقیقات پلیسی مشخص شد، متهم که در زمینه ساختمان سازی فعالیت دارد، با ترفندهای متفاوت و فروش مال غیر توانسته از تعداد زیادی ازمتقاضیان مسکن کلاهبرداری کند.

فتحی با بیان اینکه متهم مدت دو ماه تحت تعقیب پلیس قرار داشت، تصریح کرد: با تلاش شبانه روزی مأموران و پیگیری و مراقبت های ویژه در نقاط مختلف کشور از جمله شهرستان قم، حسن آباد، تهران بزرگ و استان تهران، سرانجام متهم در یک عملیات غافلگیرانه پلیسی در ورودی شهر پیشوا دستگیر و برای ادامه تحقیقات به پلیس آگاهی منتقل شد.

وی با قدردانی از تلاش کارکنان فرماندهی پیشوا افزود: متهم در بازجویی های پلیس به کلاهبرداری بیش از 12 میلیارد و 400 میلیون ریال از 103 نفر از متقاضیان مسکن اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی ویژه شرق تهران با بیان اینکه تاکنون 67 نفر از شاکیان شناسایی شده اند، به شهروندان هشدار داد: در معاملات املاک و مسکن تا حصول اطمینان کامل از مالکیت طرف مقابل، از تنظیم هرگونه قرارداد و پرداخت وجه خود داری کنند.

حوادث شب و روز گذشته تهران تلفات جانی نداشت

صدای آژیر خودروهای آتش نشانی در شب و روز گذشته 159 بار در سطح خیابانهای شهر تهران شنیده شد اما هیچ یک از این حوادث تلفات جانی نداشت.

پایگاه خبری 125 اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته آتش نشان با انجام عملیات امداد و نجات و خاموش کردن آتش موفق شدند 39 شهروند را که در این حوادث گرفتار شده بودند، نجات دهند.

هشت واحد مسکونی، شش دستگاه وسیله نقلیه و یک واحد تجاری از جمله صحنه های آتش سوزی در این مدت بود که آتش نشانان با حضور به موقع در محل این آتش سوزی ها ضمن خاموش کردن کامل آنها از گسترش شعله های آتش جلوگیری کردند.

گروه های نجات سازمان آتش نشانی تهران نیز عملیات امداد و نجات را در 13 حادثه آسانسور، 9 حادثه رانندگی، هشت حادثه گرفتار شدن افراد در اماکن مختلف، چهار مورد نشت آب در منازل، سه مورد گیر کردن حلقه انگشتری در انگشت دست، سه حادثه نشت گاز و چند حادثه دیگر انجام دادند و خدمات ایمنی را به شهروندان ارائه کردند.

در این مدت، بر اثر وقوع 70 حادثه آتش سوزی و 89 حادثه گوناگون دیگر، دو نفر از شهروندان تهرانی زخمی شدند.

شرور سابقه دار در شهرری به جرم کیف قاپی دستگیر شد

رئیس کلانتری 168 سیزده آبان از دستگیری یک سارق کیف قاپ طی یک تعقیب و گریز پلیسی خبر داد و افزود: متهم تاکنون چندین بار به اتهام شرارت و زورگیری دستگیر شده است.

سرگرد ضرغام امیری در تشریح جزئیات خبر فوق گفت: بعد از ظهر 31 تیر ماه سال جاری در راستای اجرای طرح امنیت محله محور ماموران دایره پیشگیری این کلانتری هنگام گشتزنی در خیابان 13 آبان با فردی که سراسیمه به آنها مراجعه کرده بود، مواجه شدند.

وی اظهار داشت: به گفته شاکی که محمد نام داشت، هنگام خروج از بانک موتورسیکلتی که پلاکش مخدوش شده بود با دو سرنشین اقدام به سرقت کیف دستی اش کرده و متواری شدند.

کلانتر 168 سیزده آبان با بیان اینکه ماموران بعد از گرفتن مشخصات ظاهری متهم از شاکی بلافاصله برای دستگیری متهمان وارد عمل شدند، افزود: مأموران هنگام گشتزنی در خیابان عنایتی بودند که متوجه راکب موتورسیکلتی با همان مشخصات که در حال پرسه زدن بود، شدند.

وی افزود: مأموران بلافاصله به او نزدیک شدند اما سارق به محض مشاهده واحد گشت، فرار را برقرار ترجیح داد و متواری شد که با فرار متهم عملیات تعقیب و گریز پلیسی آغاز شد که طی مسیر کوتاهی ماموران موفق شدند موتورسیکلت را متوقف و راکب را دستگیر کنند.

سرگرد امیری اضافه کرد: در بازرسی از متهم که حسین نام داشت کیف شاکی و مبلغ دو میلیون ریال کشف شد و متهم در بازجویی های اولیه اعتراف کرد که به همراه یکی از همدستانش پس از اقدام به سرقت کیف، مبلغ داخل را بین خود تقسیم کردند.

این مقام انتظامی در پایان عنوان کرد: مأموران متهم را برای تکمیل پرونده و شناسایی و دستگیری همدستش به کلانتری انتقال دادند که در بررسی های انجام شده مشخص شد متهم دارای جرایمی نظیر شرارت و زورگیری است.

گفتنی است مأموران، متهم را جهت تحقیقات بیشتر به پلیس آگاهی تهران بزرگ انتقال دادند.