دستگیری 1350 قاچاقچی مواد مخدر در لرستان/ کشف تجهیزات پزشکی قاچاق

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامعباس غلامزاده در این رابطه گفت: ماموران مبارزه با مواد مخدر استان درپی مطلع شدن از فعالیت یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر به سرکردگی شخصی به هویت معلوم در امر خرید و فروش مواد مخدربه صورت گسترده در سطح استان، با هماهنگی مقام قضایی و تشکیل تیمهای تخصصی، موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی ادامه داد: پس از حدود سه ماه کار اطلاعاتی شبانه روزی، با شناسایی اعضای باند مربوطه، اطلاع حاصل شد اعضای باند توسط رابطین خود، قصد دارند یک محموله مواد مخدر را از استان فارس وارد استان لرستان کنند.

کشف 128 کیلوگرم مواد مخدر در لرستان

جانشین فرماندهی انتظامی لرستان افزود: در این راستا سه اکیب از مأموران مجرب پلیس مواد مخدر استان با همکاری ماموران مبارزه با مواد مخدر ازنا برای کنترل محورهای مواصلاتی شهرستانهای ازنا، الیگودرز و دورود به نقطه مربوطه اعزام شدند.

سرهنگ غلامزاده یادآور شد: مأموران پس از بررسی های معموله در ساعت سه بامداد، با مشاهده یک دستگاه خودرو پژو 405 اسکورت مواد مخدر مربوطه آن را متوقف و یک نفررا نیز دستگیر کردند.

وی گفت: پس از آن و با اندک فاصله زمانی، خودروی پژو پارس حامل محموله مواد مخدر نیز رؤیت و پس از عملیات تعقیب و گریز خودروی مورد نظر نیز متوقف و راننده آن دستگیر که در بازرسی خودرو ، مقدار 128 کیلو گرم تریاک با لفافه که در داخل صندوق عقب خودرو جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.

جانشین فرماندهی انتظامی لرستان افزود: ماموران با اقدامات پلیسی، در مجموع دو دستگاه خودرو پژو را توقیف و دو نفررا در این رابطه دستگیر کردند.

انهدام 23 باند مواد مخدر در لرستان

سرهنگ غلامزاده در ادامه با اشاره به افزایش 80 درصدی کشفیات مواد مخدر در استان طی 4 ماهه امسال، مقدار کشفیات در این مدت را 726 کیلو گرم از انواع مواد مخدر، اعلام کرد.

وی ادامه داد: همچنین طی این مدت، بیش از یک هزار و 350 قاچاقچی دستگیر و 23 باند تهیه و توزیع مواد مخدر منهدم شد.

جانشین فرماندهی انتظامی استان همچنین به جمع آوری سه هزار نفر معتاد در سطح استان اشاره کرد و گفت: دراین مدت تعداد 265 نفر معتاد پر خطر و کارتن خواب به اقامتگاه اجباری ترک اعتیاد استان معرفی شد.

کشف 18هزار عدد تجهیزات پزشکی قاچاق در خرم آباد

ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز اداره آگاهی فرماندهی انتظامی استان لرستان تعداد 18هزار عدد تجهیزات پزشکی قاچاق را کشف و ضبط کردند.

ماموران مبارزه با کالای قاچاق و ارز اداره آگاهی استان در اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق و ارز و کسب خبر، مبنی بر توزیع کالای قاچاق توسط شخصی در محل کارش، بلافاصله با هماهنگی مقام قضایی به محل اعزام شدند.

ماموران در بازرسی باربری فرد یاد شده، تعداد 6 کارتن تجهیزات پزشکی شامل 18هزار عدد سرنگ قاچاق، به ارزش تقریبی 90 میلیون ریال را کشف و ضبط و یکنفر را دستگیر کردند.

بنابر این گزارش به علت عدم ارائه اسناد گمرکی و ظن قاچاق از محموله ها، در این راستا پرونده تشکیل و به همراه متهم برای سیر مراحل قانونی به گمرک استان تحویل داده شد.