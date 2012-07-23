۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۲۶

تا پایان ماه رمضان/

نیمی از مددجویان کمیته امداد استان مرکزی اطعام می شوند

اراک - خبرگزاری مهر: قائم مقام کمیته امداد امام خمینی استان مرکزی گفت: تا پایان ماه رمضان امسال بیش از 82 هزار مددجوی کمیته امداد استان شامل نیمی از افراد تحت پوشش اطعام می شوند.

 به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی ناصری با بیان اینکه تا پایان ماه رمضان بیش از 82 هزار نفر از مددجویان امداد استان اطعام می شوند گفت: این اطعام شامل غذای گرم و سفره های افطاری و سبدهای غذایی است که در بین آنان توزیع می شود.

وی با اشاره به اینکه 150 هزار نفر تحت پوشش خدمات مستمر و غیر مستمرامداد هستند افزود: در راستای اجرای این طرح پنج میلیارد و 400 میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده و این اعتبار از طریق کمک های مردمی جمع آوری شده است.

وی از خیرین خواست در طرح های امدادی و کمک به محرومین حضور جدی و پررنگتری داشته باشند گفت: تاکنون نیزخیرین حمایت های گسترده ای را از این نهاد در کمک به نیازمندان داشته اند و امید است این مهم در ماه مبارک رمضان افزایش بیشتری یابد.

