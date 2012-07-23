5 جودوکار خراسان شمالی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

کوروش خسرویار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با پایان یافتن رقابت های جودوی قهرمانی جوانان و نوجوانان کشور 5 جودوکار خراسان شمالی نیز به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

وی افزود: بر این اساس پس از پایان رقابت های قهرمانی نوجوانان کشور در اردبیل، علی محمدی بریمانلو جودوکار وزن 46 کیلوگرم استان و حامد رشیدی جودوکار وزن 81 کیلوگرم به اردوی تیم ملی جودوی نوجوانان کشور دعوت شدند.

خسرویار اضافه کرد: در رقابت های رده سنی جوانان نیز که به میزبانی بجنورد برگزار شد محمد محمدی بریمانلو جودوکار وزن 60 کیلوگرم، سعید محمدی بریمانلو در وزن 73 کیلوگرم و حسین شاهپسندی در وزن 100 کیلوگرم از خراسان شمالی به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

وی با بیان اینکه در این اردو، نفرات اول تا سوم اوزان مختلف در رقابت های قهرمانی جوانان و نوجوانان کشور دعوت شده اند، اظهار داشت: اردوی 2 هفته ای تیم های ملی جوانان و نوجوانان از سه شنبه آغاز شده و در پایان آن در هر وزن تنها 2 نفر در تیم ملی باقی مانده و یک نفر نیز با تصمیم کادر فنی از تیم ملی کنار گذاشته می شود.

این مسئول اضافه کرد: اردوی آمادگی تیم های ملی جوانان و نوجوانان جودو پس از غربال نهایی تا مهر ماه به صورت مداوم دایر بوده و ملی پوشان در رده سنی جوانان زیر نظر عطا عباس نژاد و در رده سنی نوجوانان نیز زیر نظر احمد کاظمی تمرینات خود را ادامه می دهند.

یادآور می شود رقابت های قهرمانی جودوی نوجوانان و جوانان آسیا 4 مهر ماه سال جاری به میزبانی چین تایپه( تایوان) برگزار می شود.



