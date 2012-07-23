۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۳۰

برگزیدگان بازیهای رایانه ای جام دیجیتال اردبیل معرفی شدند

اردبیل - خبرگزاری مهر: با پایان یافتن نخستین دوره بازیهای رایانه ای جام دیجیتال در اردبیل برگزیدگان این رقابتها برای حضور در مسابقات کشوری معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره بازهای رایانه ای جام دیجیتال اردبیل به مدت یک هفته در مجتمع فرهنگی و هنری فدک اردبیل برگزار شد و عصر دوشنبه با معرفی 12 برگزیده خاتمه یافت.

این رقابتها با حضور 120 نفر از جوانان و نوجوانان علاقمند و در چهار رشته "فیفا ایکس باکس"، "فیفا پی سی"، "پی اس ایکس باکس" و "پی اس پی سی" برگزار و در هر رشته سه نفر به عنوان نفرات برتر معرفی شد.

در پایان این رقابتها و براساس آرای داوران در رشته "فیفا ایکس باکس" رامتین عاکفی، امید پورحسن و مهدی قبادی نژاد به ترتیب اول تا سوم شدند.

همچنین میلاد خانبالایی، علیرضا حسین زاده و محمد حصاری نیز نفرات اول تا سوم رشته "فیفا پی سی" معرفی شدند.

میثاق رستمی، میثم رستمی و حمید صادقی در رشته "پی اس ایکس باکس" و در رشته "پی اس پی سی" نیز حامد نسترن، سید محمد غریبی و سید علی سید نظری به ترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.

نفرات برگزیده در هر چهار رشته برای حضور در بازهای رایانه ای جام دیجیتال که به صورت مجتمع و با حضور نفرات برگزیده تمام استانهای کشور در تهران برگزار می شود، اعزام خواهند شد.

