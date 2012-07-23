به گزارش خبرنگار مهر، محسن نصرپور عصر دوشنبه در دیدار با نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی افزود: رسانه به عنوان چشم بینا و زبان گویای مردم و مسئولان نقش مهمی در وحدت و همدلی مردم برای پیشبرد اهداف نظام و انعکاس دست آوردهای آن دارد.

وی همچنین با اشاره به نقش رسانه در اطلاع رسانی رویدادها و پخش برنامه های با کیفیت اظهارداشت: با هدف بهره مندی شهروندان تالش و حومه از پخش برنامه های دیجیتال و با کیفیت و همچنین تعداد شبکه های بیشتر این مرکز آمادگی دارد با همکاری سایر مسئولان در آن شهرستان سیستم دیجیتال را راه اندازی کند.

نماینده تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی نیز در نشست با اشاره به جایگاه و اهمیت رسانه در بین مردم گفت: صدا و سیما نقش مهمی در اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و آموزش عمومی دارد و رسانه استانی نیز توانسته به خوبی در این زمینه ایفای نقش کند.

محمود شکری در ادامه راه اندازی و پخش دیجیتال برنامه های صدا و سیما در شهرستان تالش را خواستار و یادآورشد: با هدف بهره مندی شهروندان این شهرستان از کیفیت بالای برنامه های صدا و سیما و همچنین افزایش تعداد شبکه ها آماده هرگونه همکاریست.