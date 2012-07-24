تمسک به قرآن راهکار اصلی مقابله با هجمه غرب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قربانعلی صفایی پور شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان با بیان اینکه شنیدن نجوای الهی و تمسک به آیات نورانی کلام وحی بویژه در ایام مبارک ماه رمضان، راهکار اصلی در مقابله با هجمه غرب است، افزود: اعتقاد به منجی تنها راه نجات بشریت در عصر کنونی است.

وی با بیان اینکه گسترش مفاهیم و آموزه‌های قرآن می‌تواند راهی برای نجات از این هجمه‌ها باشد، اظهار داشت: هدف هجمه‌های فرهنگی غرب منحرف کردن جوانان است.

صفایی پور تاکید کرد: بشریت می‌تواند با تمسک به قرآن کریم و ترویج فرهنگ معرفتی قرآن کریم در یک جامعه، مشکلات خود را حل کند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان عنوان داشت: گسترش فعالیت‌های حوزه قرآنی می‌تواند عامل اصلی گرایش جوانان به سمت فراگیری علوم قرآنی باشد.

وی با بیان اینکه فرهنگ‌سازی و ترویج وقف در راه قرآن بارها در کلام الهی مورد تاکید قرار گرفته است، افزود: اشاعه این فرهنگ خدایی می تواند منجر به ساماندهی وقفیات و سمت ‌و‌ سوی قرآنی دادن به موقوفات شود.

صفایی پور با انتقاد از اینکه حمایت از فعالیت‌های قرآنی نباید تنها بر عهده های نهادهای مرتبط باشد، تاکید کرد: حمایت از فعالیت‌های قرآنی بر عهده تمامی نهادها و ارگانهاست و همه باید در این عرصه وارد شده و با تبیین معارف غنی اسلام به جهانی شدن این دین مقدس تلاش کنند.

وی با بیان اینکه تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی از جمله سیاست سازمان اوقاف و امور خیریه است، خاطرنشان کرد: اقدامات باید به گونه ای باشد تا برای ساماندهی و جهت‌دهی امور اعتقادی، فرهنگی و هنری مردم، حدی ‌نشناسیم.