هفته سوم لیگ تکواندوی جاجرم برگزار شد

مهدی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هفته سوم رقابت‌های لیگ تکواندوی شهرستان جاجرم با صدر نشینی تیم آکادمی تکواندو نشاط جاجرم به کار خود پایان داد.

وی افزود: در این هفته 6 دیدار برگزار شد که در پایان این دیدارها 2 بازی به تساوی انجامید و 4 بازی نیز برنده داشت.

بابایی اظهار داشت: بر این اساس تیم‌های بوکسیت جاجرم، آکادمی تکواندو نشاط، شهرداری و آلومینای جاجرم موفق شدند برابر حریفان خود به برتری دست یابند.

وی افزود: در پایان هفته سوم لیگ تکواندوی شهرستان جاجرم، تیم آکادمی تکواندو نشاط با 9 امتیاز در صدر جدول رده بندی این رقابت‌ها قرار گرفت.

بابایی اضافه کرد: همچنین تیم‌های شهرداری و بوکسیت جاجرم نیز به ترتیب در رده‌های دوم و سوم جدول رده بندی قرار گرفته‌اند.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان جاجرم اظهار داشت: رقابت‌های لیگ تکواندوی این شهرستان از خرداد ماه سال جاری آغاز شده و به مدت 2 ماه نیز ادامه خواهد داشت.