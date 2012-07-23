مشکل آب زندان مرکزی خرم آباد حل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی محمدی در حاشیه بازدید از زندان مرکزی خرم آباد گفت: با بهره برداری از پروژه های عمرانی در دست اقدام این زندان به زودی مشکلات زندانیان و کارکنان این زندان در حوزه تأمین آب شرب مرتفع خواهد شد.

وی افزود: یکی از چالشهای مهمی که در زندان مرکزی خرم آباد با آن مواجه بودیم بحث تأمین آب شرب و مصرفی زندان بود که با حفر چاه جدید به زودی این مشکل نیز از میان برداشته خواهد شد.

مدیرکل زندانهای لرستان بیان داشت: تا کنون آب زندان مرکزی خرم آباد در بخش مصرفی از طریق چاه اولیه تأمین و آب شرب نیز توسط تانکر از نقطه های متفاوت به زندان مرکزی منتقل شده و پس از انبار در مخازن از پیش تعیین شده در اختیار زندانیان قرار می گرفت که با بهره برداری از چاه جدید این مشکل به طور کامل مرتفع خواهد شد.

وی ضمن ابراز رضایت از پیشرفت کاری پروزه اضافه کرد: چاه جدید زندان که در گروه چاههای عمیق قرار می گیرد دارای 204 متر عمق است که مراحل حفاری و لوله گذاری آن به پایان رسیده است.

محمدی یادآور شد: از این پروژه تنها مرحله نصب پمپ، تست پمپاژ و بخشی از لوله گذاری باقیمانده که در صورت عدم بروز مانع پیش بینی نشده بزودی از آن بهره برداری خواهد شد.

وی تصریح کرد: برای پیشرفت بیشتر در این حوزه تعامل با شهرداری و دیگر نهادهای مرتبط افزایش یافته تا زندانیان دیگر مشکلی در این بخش نداشته باشند.