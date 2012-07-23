جشنواره قرآنی "نغمه های وحی" در نمین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه و رییس شورای فرهنگ عمومی نمین عصر دوشنبه در پایان این جشنواره هدف از برگزاری این جشنواره را تلاش برای ترویج فرهنگ قرآنی در منطقه و انس دادن مردم با کلام وحی به تبعیت از روش و سیره عملی پیامبر و منویات مقام معظم رهبری عنوان کرد.

حجت الاسلام علی رحیمی با بیان اینکه برای برگزاری این جشنواره شهرستان نمین به 13 منطقه تقسیم شده بود، افزود: این جشنواره با استقبال خوب شهرها و 93 روستای این شهرستان روبرو شد.



وی افزود: این جشنواره در 18 رشته قرائت، تحقیق و ترتیل قرآن کریم، تقلید از قاریان مصری، حفظ (3 جزء ، 5 جزء ، 10 جزء ، 20 جزء و کل قرآن) در دو رده سنی زیر 16 سال و بالای 16 سال برگزار شد.

به گفته امام جمعه نمین تفسیر سوره اسراء، اذان، همخوانی و مدیحه سرایی، دعا و مناجات خوانی، فروع دین در قرآن کریم، نقاشی و قصه گویی با مضامین و محتوای قرآنی در دو بخش برادران و خواهران از دیگر بخشهای این جشنواره بود.



وی با اشاره به اتمام مرحله منطقه ای این جشنواره تصریح کرد: مرحله شهرستانی آن نیز با شرکت نفرات برتر مرحله اول همزمان با دهم ماه مبارک رمضان در شهرستان نمین برگزار خواهد شد.



رحیمی یادآور شد: پس از مشخص شدن نفرات برتر مرحله شهرستانی این جشنواره مراسم اختتامیه آن با حضور میهمانان کشوری و استانی با برپایی سفره افطار خیابانی همزمان با شب ولادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی (ع) در شهر نمین برگزار و از برترینهای هر دو مرحله تجلیل می شود.

